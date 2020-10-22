北富銀新系統轉換釀災情 金管會透露出包關鍵

北富銀10月10日進行核心系統轉換作業，災情卻從11日開始陸續傳出，今立院財委會上此案也成為各立委關注焦點。金管會要求北富銀必須在今天下班前交出詳細查核報告，金管會也透露，初步猜測是北富銀在新系統上線前進行壓力測試情境不夠廣泛，影響至少3000多位客戶。

金管會主委黃天牧今出席立院財委會，立委洪孟楷今在財委會上詢問，金管會強調北富銀在進行系統轉換時，5月、9月都有向金管會報告，上線前也做過多次測試，為何最後上線還是出現問題？

銀行局局長莊琇媛表示，北富銀核心系統介接其他系統有發生不順利，還有跟當初設計邏輯不相符等情況，北富銀在轉換前跟銀行局報告時，銀行局有不斷提醒，北富銀也有做平行測試跟壓力測試，目前推測是北富銀在做壓力測試時部分情境沒有想得很周全。

黃天牧也表示，目前針對跨行缺失的部分，影響約3000多名客戶，ATM問題則很快就解決，北富銀壓力測試時情境不夠廣泛，會依照北富銀報告，了解是否有需要調整制度跟設計。

立委建議應該裁處，黃天牧表示，會等收到報告後再決定如何處理，銀行數位轉型有升級的必要，處理過程中要平衡，不適宜動輒就重罰，但會要求銀行公會要訂定通案的處理原則，讓未來要進行核心系統轉換的所有銀行都要有通案的處理原則。