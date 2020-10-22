台灣人壽e定保定期壽險 百元就能保

網路投保新趨勢，主打「輕保費、高保障、超彈性」讓小資家庭保障更完全，台灣人壽因應市場趨勢，推出一年期「台灣人壽e定保定期壽險」壽險商品，教導小資家庭如何以最低年保費新台幣580元，隨生活型態再彈性增加如傷害險、燒燙傷、骨折等定期險附約，客製符合自己的保險規劃，不僅享有百萬壽險保障，組合多元附約後，人身保障更兼顧完善。

台灣人壽一項內部數據指出，30至40歲是家庭責任重大的黃金10年，會歷經結婚、生子階段，是壽險規劃需求最高峰，但一提到壽險大部分反應都是「好貴，買不起啊」，對小資家庭來說，更是一大負擔，台灣人壽建議，即使家庭預算有限，也不要犧牲掉自己的壽險保障，可採用一年期定期壽險做規劃，即可達到「俗又大碗」的基本保障。

35歲小資家庭張爸爸，已有二個寶貝兒子，是家庭唯一的經濟收入者，試算張爸爸的壽險基本保障至少需要300萬元，尚能支撐若不幸倒下後約三至四年的家庭支出，若投保可保證續保至65歲的台灣人壽「e定保一年期壽險」，張爸爸無須體檢也不需提供任何證明，以規劃300萬保額，年繳保費5,040元，一天不到14元預算，即可擁有保障。

台灣人壽針對小資家庭以300萬保額「e定保一年期壽險」主約加買附約，依照三種生活型態以35歲男性為例，提供搭配建議：一、如平日有開車騎車上下班、接送小孩的自駕族，可搭配100萬保額的「Fun心保傷害保險」與5萬保額的「Fun心生活骨折傷害保險」附約，每年只要多加保費675元，就可擁有壽險、傷害險、骨折三重保障，若交通事故身故有提供額外保險金額70%的保險給付，CP值高。

二、若平日以大眾交通通勤上班族，則建議搭配100萬保額的「Fun心生活特定意外身故傷害保險」附約，每年僅需58元銅板價，即能分散交通意外風險。

三、若是放假喜歡帶孩子接觸大自然的話，則可考慮加保75萬保額的「Fun心生活燒燙傷傷害保險」及10萬保額的「Fun心生活骨折傷害保險」附約，每年只要多加保費510元，就可轉嫁戶外活動可能的風險。