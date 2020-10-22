范志強辭元大銀董座 元大金總座翁健兼任呼聲高

元大金控（2885）公告子公司元大銀行董事長范志強請辭，暫由元大銀行副董事長莊有德暫代，據了解，基於各項考量，日後由元大金控總經理翁健以總經理兼任銀行董事長的呼聲頗高，最快本周內董事會可望討論，再送金管會核准定案。

元大金控代子公司元大銀行公告，董事長范志強因個人身體健康因素申請退休，即日生效，其職務由元大銀行副董事長莊有德暫代。

據了解，去年下半年以來市場就傳出范志強有意請辭的訊息，范志強個人也曾在內部私下表達有意退休。

元大金表示，元大銀董事長范志強曾任台灣高鐵、期貨交易所、復興航空等金融、交通運輸產業董事長，2015年加入元大集團，以元大金控法人股東代表出任元大銀行董事，並擔任董事長職務。

代理董事長職務的副董事長莊有德在元大集團服務多年，曾任元大銀行董事暨總經理、元大證金董事長、元大金控執行副總經理等重要職務，熟稔銀行業務暨整體營運發展。