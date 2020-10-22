保戶鬆口氣 黃天牧首談明年責任準備金利率不再降

保戶鬆口氣！金管會主委黃天牧今（22）日立法院在立法院答詢時，首次透露明年保單責任準備金利率「沒有要降低，保費不會再提升」，亦謂保戶不用怕明年保費再漲，也不用再搶在年底前投保舊保單。

立委林楚茵今日上午在立法院質詢時表示，壽險業海外避險成本增加，會不會造成讓保戶擔憂的保費上漲？黃天牧回應時表示，明年責任準備金利率已沒有要再降，保費不會再提升，而且已請各保險公司轉換商品，結構調整，相當避險部份隨著資金留在國內較多，情勢會得到一些調整。

金管會保險局每年例行在11月、12月間，公布各個幣別的責準率，做為下一年度新開賣傳統型保單的保費計價基礎，一年一修訂，不過今年受新冠疫情衝擊下，由於美國、台灣接連降息，今年除了元月1日已調整一次後，今年7月又再度調降責準率，因為保單責任準備金利率調降，意謂保險公司要提列的準備金會提高，成本拉高後，保險公司會轉嫁到保費上，可能調漲保費或降低保單預定利率來因應。

今年經過二次調整責準率後，黃天牧主委今日立法院財委中會首度宣布，保單責任準備金利率「沒有要降低，保費不會再提升」，即民眾年底不用再急著投保，明年壽險保費理論上會跟今年下半年差不多。

因為新冠肺炎造成市場利率急降，2020年上半年金管會已因應市場利率調降，宣布7月1日責任準備金利率調降，新台幣保單降1碼（0.25百分點）、美元保單降2碼（0.5百分點），但與市場利率相比，仍有1碼左右的空間未足額反應，壽險業者原本建議2021年1月責準利率應再調降至少1碼，即保費會再漲5~10％。但金管會考慮到民眾的感受、壽險市場發展，已決定2021年責任準備金利率不再調降，暫時維持7月1日的水準。