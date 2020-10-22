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新台幣狂升 黃天牧：保險業經壓力測試撐得過

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
金管會主委黃天牧上午在立法院答詢時表示，目前銀行房貸授信品質良好，打不打房要相關部會討論；最近國發會找相關部會研商，也有找金管會。記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧上午在立法院答詢時表示，目前銀行房貸授信品質良好，打不打房要相關部會討論；最近國發會找相關部會研商，也有找金管會。記者陳正興／攝影

新台幣狂升，立委吳秉睿與林楚茵今（22）日上午在立法院財委會質詢時提到，壽險業大舉資金在海外，投資多採美元，新台幣今年大幅升值，避險成本巨幅增加，外界擔心壽險業的承受能力。金管會主委黃天牧今（22）日透露，金管會已對保險業做過內部壓力測試，有充分信心，未來就算新台幣再升值，清償能力都是適足的。

保險局局長施瓊華會中補充，金管會以新台幣升值到1美元兌新台幣28元時，除了本來既有一家宏泰人壽淨值比不到3%外，其餘壽險業淨值都還在3%以上。黃天牧說，主是保險業目前承受能力夠強，獲利還不錯，因此禁得起升值的壓力，針對未來新台幣升值可能，金管會有做好準備。且保險業今年利潤還不錯、淨值也都增加，他相信新台幣再升值保險都撐得過。

吳秉睿質疑這波新台幣升值，保險業避險成本是不是巨幅增加。據金管會統計，累計前八月匯兌成本已達1,955億元。黃天牧表示，今年來內部壓力測試，有充分信心，未來升值清償能力都是適足的，且保險業今年利潤還不錯、淨值也都增加，他相信新台幣再升值保險都撐得過。

保險局局長施瓊華會中補充，金管會有試算，若新台幣兌美元升值到28元大關時，除了本來既有一家宏泰人壽淨值比不到3%外，其餘壽險業淨值都在3%以上。

立委林楚茵也問，壽險業海外避險成本增加，會不會造成讓保戶擔憂的保費上漲？黃天牧表示，責任準備金利率已沒有要再降，而且已請各保險公司轉換商品，結構調整，相當避險部份隨著資金留在國內較多，情勢會得到一些調整。

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