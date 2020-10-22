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壽險業重回不動產 黃天牧：健康雙贏正面看待

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

壽險業資金重回不動產，今年來總計投資1,800億元扣掉580億元增值利益，還有1,228億元，實際投資金額創下史上新高。

外界擔心壽險業資金是否會成為助漲房價原因？今（22）日立法院財委會召開前，黃天牧受訪回應說，今年壽險業對不動產投資的內涵「我覺得是健康且符合大家期待」，至於造成房價上漲利率等決定原因很多，但經濟發展也很重要，保險業把錢「回歸」給地方政府需求做一些地上權投資，「這些事是雙贏共榮，應該用正面方式來看這樣的趨勢。」

黃天牧說，今年壽險業買不動產內涵跟七、八年前已有很大差異，資金主要用來買地上權、公辦民營BOT與商業辦公大樓，就算其中有一筆買了素地，但金管會都有規定投資報酬率及幾年內開發，目的是收取長期租金收入，而且很多都是協助地方政府政策發展。

黃天牧強調，目前所謂壽險業投資不動產，在內涵基本上也合乎保險業投資性質，是收取固定收益且長期投資，「我覺得是健康的」。至於2012年以前比較有疑慮的壽險業買素地來開發毫宅，已不復在整個保險業投資項目。保險業吸收保費要運用目的是提供保戶收益率，這些事是為了保戶權益，基本上不希望保險業資金到海外去，也要給一些留在國內投資的機會，這樣的不動產內涵，黃天牧說「我認為是健康的，而且是符合大家期望的」。

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