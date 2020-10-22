現在是不是打房時機？ 黃天牧：要相關部會討論

金管會主委黃天牧今（22）日在立法院答詢時表示，目前銀行房貸授信品質良好，打不打房要相關部會討論；最近國發會找相關部會研商，也有找金管會。

立委曾銘宗今天在立法院財委會質詢表示，目前是否是打房時機？黃天牧表示，就金管會關注的有二點，第一，金融業對房貸授信品質，目前逾放比率0.14%，資產品質良好；第二，我們要求房貸提列呆帳準備1.5%，目前建築融資上限是26.62%，相對穩定。

黃天牧說，金管會今年10月5日有找聯徵中心來了解，目前貸款成數約七成一到七成五左右，並未特別高，目前房貸品質是穩健的。

曾銘宗表示，所以從銀行資產品質、貸款成數來看，目前還不是打房時機？黃天牧說，打不打房要相關部會討論。黃天牧表示，前幾天國發會找相關部會研議房市問題時，也有找金管會。

假設要打房，金管會有那些政策工具？黃天牧表示，過去曾針對不動產授信集中度高列管。除此，目前貸款成數七成多，依房貸款成數計提資本，預計明年上路，對放款成數及資本計提有更密切連結。