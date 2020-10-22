韓國打流感疫苗死9人 立委建議推強制責任險賠50萬

國民黨立委賴士葆今（22）日上午在立法院財委會質詢，他提及目前國內流感疫苗打不夠，但不打不行，不過韓國過去有案例是因打疫苗死了9個人，是否可比照中國，可能推出相關強制責任保險，萬一民眾打了疫苗卻不幸死掉，由保險業強制提供理賠金50萬元。而且他強調民國105年曾有民眾打疫苗二年後死掉了，有法院判決保險業者需理賠這樣的案例成立，是有前例可循。

保險局長施瓊華說，目前國內業者並沒有推出相關的疫苗產品責任險。金管會主委黃天牧表示，要強制要求業者不容易，但可研議是否可以提供相關的商品，可請業者研究一下。

另外，賴士葆也提問，美豬來台，萬一吃了心跳上升血壓飆高有個萬一，意外傷害險保不保？尤其是在校學生參加學校旅遊，萬一到餐廳吃飯中毒，不僅傷害險有賠，而且因餐廳食品業有強制要投保食品責任險也有賠，萬一吃東西中毒有二條可賠，一條是意外險一條是產品責任險。現在萊豬硬要來，相關保險吃了萊豬要不要加重給付？

黃天牧說，這些當初爆發食安問題就有討論過，但這有損失率判斷的問題。而且萊豬會不會中毒的前提，不是金管會能判斷，但可了解使用瘦肉精的國家，有沒有相關的保險，他承諾會請保險業研究一下。