關懷社會 證交所辦理金融服務愛心公益嘉年華園遊會

金融總會與屏東縣政府聯合主辦2020年金融服務愛心公益嘉年華，將於10月24日(周六)上午10:00至下午15:00在屏東千禧公園(屏東縣屏東市廣東路一段)熱鬧登場。活動主題以慈善公益、金融知識宣導為主，期盼藉由此類活動喚起民眾對金融知識的重視及對社會弱勢族群的關懷。

證交所為響應這個有意義的活動，在金融教育區承租2個攤位，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動,營造活動的熱閙氛圍。這次活動規劃金融教育區、愛心公益區及活動服務區等區域，總計近130個攤位。其中，金融教育區由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。

園遊會現場活動內容十分豐富，動態舞台區有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另可憑園遊券參加摸彩活動，獎品包括50吋液晶電視、掃地機器人、18段變速自行車、14吋節能電風扇等豐富獎項,歡迎民眾踴躍參與。

證交所熱情邀請大家參與，一起共度知性又歡樂的周末。