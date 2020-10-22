王道銀折價現增完成 提升資本強度

黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎？展望黃金價格後市，目前市場上最樂觀的渣打銀行，已喊到每盎司上看2400美元。

2020-10-21 11:14