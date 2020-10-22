王道銀折價現增完成 提升資本強度
王道銀行（2897）普通股折價現金增資於21日完成，現增後資本額增加32億元，突破300億元規模，有利擴充業務與未來純網銀開業競爭。王道銀21日股價收盤下跌0.04元，以6.57元作收，仍高於現增定價，在現增作業完成後，股價表現有待觀察。
王道銀此次現金增資採每股6.35元定價發行，較票面10元折價幅度約36.5%，預計增資3.2億股，實際現增募得資金為20.32億元。在本月中原始股東繳款截止與後續催繳作業後順利完成。王道銀預計現增後普通股權益比率將可提高到11.5%以上，資本適足率將提升至14%以上，第一類資本適足率估上升至近12%，資本額則是增加至305億元。不過，因為採取折價增資，因此每股淨值也受影響。
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