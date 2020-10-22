改善居住品質 華銀推動個人戶辦理危老都更業務

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

華南金控（2880）旗下華南銀行指出，屋齡老舊是台灣民眾居住問題的隱憂之一，除了常見的牆壁剝落水管漏水外，看不見的住宅結構，如鋼筋外漏、混凝土中性化，都可能影響居住品質。這些問題不單只影響居住品質，嚴重的更危及到住戶的生命安全。由於台灣位處東亞、太平洋上，屢遭受颱風、地震的威脅，當天災來臨時，老屋是否經得起考驗，是政府與居民長年的生活課題。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台房屋稅籍住宅類以109年第一季統計，總戶數為870多萬戶，其中屋齡30~40年就佔整體戶數22.81%，超過屋齡40年，甚至高達50年以上的房屋，更高達77萬多戶，佔總戶數8.77%。可見台灣房屋老化現況嚴重，民眾應提早規劃對應方式，才能守護家園居住安心，其中舊屋重建就是改善居住品質的最佳選項之一。

然而台灣都市更新發展20多年來，從早期87年推出的《都市更新條例》，到內政部106年加速版的《危老條例》，危險老舊建物更新速度，始終跟不上房屋老化的速度。《危老條例》上路，各地方政府在重建整合上也加緊提供各種協助措施，例如老屋戶數最多的新北市，在105年推出都更媒合平台，讓危老建物在重建時所需團隊、人員、資金，能夠透過此平台，快速整合協調，從確認危老屋結構性安全性能評估，資金籌措到起造人擬定重建計畫、地方主管機關核准、銀行徵信授信信託等流程一一提供協助，讓有需求的民眾能夠在最短時間內，得到最大的幫助。

以新北市蘆洲區水湳街重建案為例，透過新北市政府平台的撮合，危屋住戶與中華建經公司、華南銀行及大序建築事務所所組成危老建物重建團隊協助下，在107年6月共同簽署合作意向書後，華南銀行提供專業輔導，依各開發時程的資金需求提出解決方案，讓重建團隊在重建計畫、融資及信託等一條龍服務下，促使水湳街於109年順利開工。日後華銀會持續整合建經、融資、信託服務團隊，以熱心、貼心、在地化專家的角度提供危老都更屋主建議，順利完成重建。

華南銀行 都市更新 老屋

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