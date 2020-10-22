工商大老喊話 穩定台幣匯率

新台幣強升，影響企業外銷出口表現，三三會理事長許勝雄昨（21）日表示，美國大量印鈔票，全世界經濟呈現負成長狀況，包括台灣、韓國，幣值有升值趨勢和壓力，希望中央銀行適度穩定匯率。

三三會副理事長林伯豐昨天也說，新台幣強勢看起來無法回復到以前，台灣國際競爭力下滑，經濟部與財政部應提出減稅、免稅方案。

三三會昨日舉行每月例會，許勝雄在會前受訪表示，政府今年針對疫情提出紓困方案，這對服務業是必要的，至於外銷出口為主的製造業，則更仰賴穩定的匯率政策。

許勝雄表示，台灣為出口導向國家，台幣升值對我們不利，競爭對手國家貨幣如果同樣升值或同樣貶值，對競爭力影響較小；但最近美國這段時間大量印鈔票，全球經濟成長率比較低，有生產力的國家如台灣、韓國，幣值當然會升值。

林伯豐說，匯率現在看來沒辦法回到從前，台廠雖然適應，但對台灣出口不利，使台灣國際競爭力下滑，政府應提出對出口企業的減稅、免稅方案。

應邀發表演說的經濟部長王美花則回應，匯率影響對傳產壓力比較大，電子都已有對應，也會跟廠商溝通協助，一起看待台幣長期走勢。9月外銷訂單創新高，不論是機械、塑橡膠等都成長，讓就業更穩定，各行各業都平均成長。

針對疫情影響，許勝雄表示，新冠疫情仍在全球蔓延，疫苗要到明年中才普及，企業首要面臨疫情帶來的改變，其次是中美貿易戰，未來企業需面臨產業鏈重新整合，銷售到美的客戶希望在非大陸地區生產，但對於賣到大陸、歐盟或其他國家的產品，仍選擇持續留在大陸生產，因此過去以單一國家為生產基地的機制將會改變。

美國總統大選牽動台美關係，許勝雄認為，民主黨與共和黨的政綱與過去施政大戰略不太一樣，這段時間共和黨嚇阻中國成長茁壯，如果川普繼續執政 ，改善機會較小；如果是民主黨上來，雖會改善，但兩大國對立狀況也很難因為政黨更替而改變。

至於開放美豬美牛後的爭議，許勝雄說，台灣希望把東西賣到別的國家，不能不希望別人把東西賣過來，政府應嚴格遵守國際規範，每個人有自己的抉擇。林伯豐則認為台灣不應被當作棋子，希望以台灣為利益前提規劃。