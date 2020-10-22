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新台幣匯價 攀逾九年高點

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

美國經濟刺激方案重燃希望導致美元下挫，主要亞洲貨幣強勢表態，激勵新台幣匯率昨（21）日連三升，盤中最高升抵28.64元，最多升值2.92角，中央銀行按慣例在尾盤調節，終場升值4分，收在28.892元，創逾九年二個月新高，總成交量10.435億美元。

國際清算銀行（BIS）昨日公布最新資料顯示，9月台韓實質有效匯率指數差距縮至1.89，為3月以來七個月新低，顯示中央銀行施行逆風操作（指尾盤進場調節減緩新台幣升幅）奏效，在考量物價變動因素後，新台幣升幅並未明顯超前主要貿易對手國韓元

據BIS資料，新台幣實質有效匯率指數連三降，9月落於107.88，韓元實質有效匯率指數則連兩漲至105.99，新台幣與韓元差距縮至1.89，為七個月最小，有助提振台灣出口報價競爭力。

實質有效匯率是用以估算一國貨幣對主要貿易對手國貨幣的匯率變動，與名目匯率指數相比，實質有效匯率進一步納入各國物價變動影響，指數上升，代表一國出口價格競爭力下跌，原因包括本國貨幣升值與物價上漲，指數下降，代表出口競爭力上升，原因包括本國貨幣貶值或物價下跌。

回顧昨日盤中走勢，匯銀主管說，「央行還是有調節，但尾盤棄守28.9元，盤中高價也步步進逼28.5元彭淮南防線。」至於央行不再死守固定價位，主因是不願逆水行舟，畢竟美元弱勢為既定趨勢，央行雖然透過逆風操作減緩新台幣匯率升勢，卻無法扭轉國際局勢。

「美元太弱了、人民幣也在升，外資偏匯入，出口商也拋售外匯，新台幣匯率盤中升值幅度擴大，不過成交量只有10來億美元、並不算多」，匯銀主管說。

長期以來，韓元實質有效匯率指數均高於新台幣，不過此趨勢在今年2月反轉，台韓實質有效匯率指數驚見「死亡交叉」，意即新台幣強過韓元，不過9月新台幣領先韓元幅度已見縮減。

新台幣 台幣匯率 韓元

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