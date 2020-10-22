華銀攻危老都更 瞄準個人戶

台灣步入高齡化社會，老舊住宅建築也同樣眾多，在政府法規放寬下，危老都更熱度超越一般都更，不和建商合作的個人戶申辦危老都更案也增溫，使得銀行的危老承作兵分兩路，較過去投放更多的資源在個人戶案件，結合建經公司提供整合服務。

圖／經濟日報提供 根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台房屋稅籍住宅類總戶數870多萬戶，其中屋齡30年到40年的高齡老舊住宅，就占整體戶數的22.81%，超過屋齡40年，甚至高達50年以上的房屋，更高達77萬多戶，占總戶數8.77%，可見台灣房屋老化現況嚴重。

由於政府法規放寬危老都更，大幅簡化危老都更程序，可採百分百書面審核，與單純都更不同，因此危老案件一件申辦完成大約一年半，就可以動工，不像都更案有可能拖到十年以上。

此外，都市不少老舊住宅、公寓，其實面積、規模不大，對於建商來說，參與整合可能投資報酬率受限，再加上對許多屋主來說，找建商合建因為建商會分走不少房子，所以愈來愈多屋主傾向自己個人身分辦理，今年來這類案件增溫不少。

華南銀行即表示，今年來危老案件核准金額突破150億元居行庫之冠，第一銀行則是承作案件數領先，且一件平均金額規模約2億元左右，可說以個人辦理危老都更為主。

包括一銀、華銀等，針對個人戶辦理危老都更，都提供從建經公司、融資、信託等一條龍服務，其中，建經公司也是以銀行本身有轉投資持股者為主。

其中，一銀轉投資東亞建經，華銀是中華建經，銀行主管指出，建經公司可協助屋主尋找合適的建商或者建築師事務所，承攬房屋更新重建工程，幫助屋主危老更新省下麻煩並提升效率。

華銀指出，與屋主溝通後發現，屋主是否辦理危老都更，主要考量重建費用，因此銀行介入溝通協助後，提供整合建經、融資、信託服務團隊，讓資金取得、專款專用都得到保障，也使得危老都更個人戶增加。