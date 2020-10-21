國內首檔可持續發展債券 兩家銀行衝先鋒
櫃買中心6日公布實施櫃買中心可持續發展債券作業要點，中國信託、永豐等兩大銀行衝先鋒，19日率先申請資格。櫃買中心表示，中信銀、永豐銀預計明（22）日取得資格認可，11月發行，將是國內首檔可持續發展債券。
可持續發展債券近年在歐洲快速發展，相較於綠色債券著眼於減緩氣候變遷等環境議題，可持續發展債券還包括對人及社會的關懷，其所募集的資金用途須同時涵蓋綠色與社會效益的投資計畫。根據彭博資訊資料，截至20日，全球可發行的可持續發展債券共273檔，金額約1,350億元。
櫃買中心今年也將可持續發展債券列入重點業務，總經理李愛玲表示，未來將整合綠色債券與可持續債券相關資訊，建置永續發展債券資訊專區，預計23日上線實施，未來將視國際金融市場趨勢及可持續發展債券推動情形，進一步建置永續發展債券市場板塊。
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