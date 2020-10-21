華南金資產標下遠航館前店面 將評估危老都更可行性

華南金控（2880）旗下華南金資產管理公司今（21）日斥資3.333億元，標下合庫金握有的遠航債權—台北市館前路三層樓店面，華南金資產主管今日受訪時指出，該物件位於西區商圈、租金報酬率符合內部標準，現階段會先收租，未來再評估危老都更的可行性。

合庫握有的遠航債權遠航大樓，首拍底價2.4億元，被市場視為「遠低於市場行情」，因而吸引五組人馬出價競標，包括華南金資產、合庫、 一銀、中國信託及自然人，最終由華南金資產以3億3,330萬元得標，溢價達39%。

華南金資產主管指出，該筆房產為館前路一至三樓的店面，建物面積779.94平方公尺，折合235.94坪，根據華南金資產的估價報告，該筆不動產的估值為3.44億元。

華南金資產主管指出，目前該棟樓一樓為全家便利商店，二、三樓則是餐廳，租金報酬率符合內部標準，且地處西區熱鬧商圈，附近還有雙子星大樓、郵局等都更案，屬於難得的物件，現階段會先收租，為公司帶進穩定的收益，未來會再評估進行都更危老的可行性。