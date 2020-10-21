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iPhone12貴桑桑怕手滑 最低680元就有手機碎屏險

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國產產險最新手機險方案表。業者提供
國產產險最新手機險方案表。業者提供

Apple首支5G手機iPhone 12終於上市，引爆買氣，但是一支從最便宜的Mini2,3900元到最貴的Pro Max4,8400元，價錢「貴桑桑」，消費者也怕拿到新機太興奮萬一一個手滑掉落，螢幕破裂，據蘋果官方網頁揭露維修價在8,190~9,890元。因此產險業者建議，愛瘋族買之前最好先選好手機險，最低年繳680元起就有「碎屏險」，最低1,880元就有全機險，保額內維修幾次都不怕。國泰產險也與PChome合作，首推網購族可買的手機險，不必再限門市可投保。

國泰產險今（21）日宣布再度與網家旗下PChome合作，將24h保險服務升級新推出「手機全機險」，讓果粉們能安心玩新機，其投保便利度也十分具有亮點，民眾只要在完成購買手機後透過專屬連結選購保險，即可在3分鐘內完成投保。相較現行市場，手機保險多需要搭配門號，且限制於門市內投保，國泰產險打破限制，讓習慣於網路購物的消費者，在線上購買空機的同時，也可完成手機保險。

國泰產險表示，全機保險商品相較碎屏險保障更為完整，不僅限於正面螢幕破裂，也包含機體意外毀損、意外泡水等，不管哪手機哪個角落不幸因意外受損，需要維修，都在保障範圍當中。

同時，為照顧不同族群與預算的消費者，國泰產險推出基礎版、升級版與尊享版三種全機險的保障方案，保額不同，各為最高賠償15000、20000及25000元。

讓消費者能依照自己的使用習慣與預算投保。以「基礎版」方案為例，每月只要不到160元，即可享有保險期間內最高累積補償15,000元之保障，無論送修多少次，只要每次送修的金額總和在15,000元內，消費者都無須額外負擔手機送修的費用，對比動輒數千，甚至上萬元的修理費用，讓「手機全機險」保費格外親民，適合預算有限的小資族。

另外，國泰產險也洞察部分民眾，於手機花費的預算較有限，希望能僅投保局部部件，因此也針對最容易發生的螢幕破裂事故，於去年推出手機碎屏險，只要每月不到60元就能為螢幕添保障。亦即一年保費680元，萬一螢幕破碎，國泰產則賠6,000元，不過Apple官網iPhone 12的螢幕維修價格最少8,190元，因此要全賠至少應該投保一年980的升級方案，可獲9,000元才夠理賠。

除此之外，為提供更完整的客戶體驗，國泰產險與聯強國際集團旗下通達智能運籌推出「理賠無斷點服務」，以往消費者前往原廠或原廠授權維修中心維修時，需先自行支付維修費用，再向保險公司申請賠款，但未來民眾如是投保國泰產險手機保險者，只要到聯強維修站修手機，在理賠額度內，即無須支付維修費用，大幅省去民眾文書往來時間，使購機、投保、理賠變得更加方便與容易。

國泰產險協理劉浩翔表示，「國泰將金融服務碎片化，結合科技的運用，積極與各產業進行串接、合作，滿足客戶在生活各個場景中的數位服務需求。」運用FinTech(金融科技)技術，聚焦客戶需求，量身打造高品質、有價值、獨特的保險服務，呼應了國泰推動的數位時代轉型，以「What if We Could 」精神，提供客戶更加完善的金融服務及一站式的服務體驗。

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