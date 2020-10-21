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iPhone12將上市 手機保險每月保費約兩個便當錢

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
目前依照產險公司公布的方案，若是基礎版方案，每月保費約160元，保險期間內每次送修金額在18000元內無需再負擔送修費用。 圖／蘋果提供
目前依照產險公司公布的方案，若是基礎版方案，每月保費約160元，保險期間內每次送修金額在18000元內無需再負擔送修費用。 圖／蘋果提供

Apple首支具5G網路功能的手機iPhone 12即將上市，購買高價手機的民眾大多會投保手機保險，目前依照產險公司公布的方案，若是基礎版方案，每月保費約160元，保險期間內每次送修金額在18000元內無需再負擔送修費用。

目前大部分的手機保險，是會搭配電信公司門號方案，且必須在門市投保，必須在購買新機的當下就要決定投保，否則大部分手機保險商品不承保。另也有是與網路商店合作，讓習慣透過網路購物買空機的民眾也能投保手機保險。

以國泰產險來說，是跟PChome合作，民眾在「PChome24h購物」購買iPhone新機後，透過投保連結就能完成全機投保。

國泰產險表示，因不同消費者有不同需求，因此分成基礎版、升級版與尊享版三種保障方案，以「基礎版」方案為例，每月只要不到160元，即可享有保險期間內最高累積補償1萬8000元的保障，無論送修多少次，只要每次送修的金額總和在1萬8000元內，消費者都無須額外負擔手機送修的費用，對比動輒數千，甚至上萬元的修理費用，讓「手機全機險」保費格外親民，適合預算有限的小資族。

另民眾可以依照自身需求，選擇僅投保「碎屏險」或「全機險」。全機保險商品相較碎屏險保障更為完整，不僅限於正面螢幕破裂，也包含機體意外毀損、意外泡水等，不管哪手機哪個角落不幸因意外受損，需要維修，都在保障範圍當中。「碎屏險」則是針對最容易發生的螢幕破裂事故，只要每月不到60元就能為螢幕添保障。

另以往消費者前往原廠或原廠授權維修中心維修時，需先自行支付維修費用，再向保險公司申請賠款，國泰產險與聯強國際集團旗下通達智能運籌則推出「理賠無斷點服務」，未來民眾如投保國泰產險手機保險者，只要到聯強維修站修手機，在理賠額度內，即無須支付維修費用，大幅省去民眾文書往來時間，使購機、投保、理賠變得更加方便與容易。

手機 保險 產險 iPhone 12

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