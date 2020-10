國泰產推全機險 iPhone 12線上就能保

國泰產險今(21)日表示,Apple首支具5G網路功能的手機-iPhone 12上市,引起各界熱烈討論,國泰產再度與網家旗下PChome合作,將24h保險服務升級新推出「手機全機險」,民眾只要在完成購買手機後透過專屬連結選購保險,即可在3分鐘內完成投保。

相較現行市場,手機保險多需要搭配門號,且限制於門市內投保,國泰產險打破限制,讓習慣於網路購物的消費者,在線上購買空機的同時,也可完成手機保險。

民眾於PChome24h購物購買iPhone新機後,透過專屬投保連結,只要3分鐘即完成全機投保,還可以依照自身需求,選擇僅投保「碎屏險」或「全機險」。

全機保險商品相較碎屏險保障更為完整,不僅限於正面螢幕破裂,也包含機體意外毀損、意外泡水等,不管哪手機哪個角落不幸因意外受損,需要維修,都在保障範圍當中。

為照顧不同族群與預算的消費者,國泰產險打造多元的全機保險方案,推出基礎版、升級版與尊享版三種保障方案,讓消費者能依照自己的使用習慣與預算投保。

以基礎版方案為例,每月只要不到160元,即可享有保險期間內最高累積補償1萬8,000元之保障,無論送修多少次,只要每次送修的金額總和在1萬8,000元內,消費者都無須額外負擔手機送修的費用。

對比動輒數千,甚至上萬元的修理費用,讓手機全機險的保費格外親民,適合預算有限的小資族。

國泰產險觀察到部分民眾,手機花費的預算較有限,希望能僅投保局部部件,因此也針對最容易發生的螢幕破裂事故,於去年推出手機碎屏險,只要每月不到60元就能為螢幕添保障。

為提供更完整的客戶體驗,國泰產險與聯強國際集團旗下通達智能運籌推出理賠無斷點服務,以往消費者前往原廠或原廠授權維修中心維修時,需先自行支付維修費用,再向保險公司申請賠款。

未來民眾如果投保國泰產險手機保險,只要到聯強維修站修手機,在理賠額度內,即無須支付維修費用,大幅省去民眾文書往來時間,使購機、投保、理賠變得更加方便與容易。

國泰產險協理劉浩翔表示,國泰將金融服務碎片化,結合科技的運用,積極與各產業進行串接、合作,滿足客戶在生活各個場景中的數位服務需求。

運用FinTech(金融科技)技術,聚焦客戶需求,量身打造高品質、有價值、獨特的保險服務,呼應了國泰推動的數位時代轉型,以「What if We Could 」精神,提供客戶更加完善的金融服務及一站式的服務體驗。