LINE Pay攜手小七 最高享LINE POINTS 20%點數回饋
台灣最多人使用的行動支付LINE Pay，致力提供民眾智慧且便利的支付體驗，即日起攜手7-ELEVEN與中國信託銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、台新銀行及一卡通公司，推出透過LINE Pay使用綁定之指定銀行卡片或LINE Pay Money付款，單筆滿額最高享LINE POINTS 20%點數回饋活動。
LINE Pay積極建構多元行動支付場景，提供用戶在7-ELEVEN可使用透過LINE Pay綁定之中國信託銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行共5大銀行信用卡或金融卡消費，或可選用LINE Pay與一卡通公司合作之LINE Pay Money付款，輕鬆享受「嗶」一下就完成的便利支付生活。
為感謝用戶對LINE Pay的支持，即日起至11月3日止，LINE Pay用戶到 7-ELEVEN門市消費結帳，透過 LINE Pay並使用綁定之中國信託LINE Pay卡、聯邦賴點卡、富邦J POINTS卡、台新@GoGo卡付款，或選用LINE Pay Money付款，單筆消費滿NT$100元（LINE POINTS點數折抵不列入計算），最高享LINE POINTS 20%點數回饋。用戶享受LINE Pay行動支付帶來便利生活的同時，還可獲得高額回饋。
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