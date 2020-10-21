經濟解析／近百的出席率打敗了大同的百年人治

大同股東臨時會完成了董監事的改選，大同從林家的百年治理，短短幾小時就交給市場派。大同實際發行具表決權股份約22億股，今（21）日出席率92.35%，扣除先前被金管會抓到的5.87%股權，今天股東出席率接近100%。

18年來沒拿到股利的小股東和員工決定，與其讓公司派亂賣土地、在大陸隨便簽訂密約卻不告知股東而產生重大損失，就算市場派還有中資疑慮，也勝過粉飾帳面、一成不變的公司派。

1918年由林尚志創立的大同，今年剛好102歲。近20年來連續面臨經營權危機，主因正是因為林蔚山與林郭文艷夫婦管理下的大同治理不良。在林蔚山接棒以後，近幾年爆發的三大爭議：華映破產、員工數百人組成自救會，向母公司大同催討欠薪和優退金；連年績效不彰，18年都沒發過股利；加上近三年不斷賣地補帳面，卻絲毫不提營運問題，經營不善正是市場派「民氣可用」、大同變天的最大原因。

前幾次的經營權爭議，大同董事長林郭文艷能做的通常是三招。第一招利用法規與人脈，同樣找外人、透過收購委託書取得主導權擠掉對手；第二招是強打「中資影響國家安全」議題，以大同握有的政府資訊案大打紅色資本與國安議題牌，近乎「綁架」主管機關天天幫忙抓中資；第三是最簡單粗暴的刪去法，去年直接刪掉市場派股東3項提案，再強行插入自己的議題，今年6月30日直接刪掉了「覺得有中資爭議」的過半股權表決權。

林郭文艷解決問題方式很直接，但過去10年大同集團虧損超過千億元，卻沒有更明確的改進策略。大同不斷透過尚志資產賣出擁有的土地改善財務報表的嚴重虧損，但解釋不了綠能、華映、尚志半導體三家下市的經營問題；華映在大陸被拍賣，才爆出隱瞞承諾中國華映每年獲利10%以換取在大陸的併購案過關；最近一次，趕在市場派今天舉行臨時股東會前，大同將尚志資產原配發第2季的現金股利10.69元，直接變更為配發現金股利229.29元，把尚志資產的現金通轉回母公司，公司還是輕描淡寫「基於財務規劃」。

僅僅是上述幾件事情，林郭文艷都無法自圓其說，公司的回應正如其經營狀況，對負面消息永遠簡單表示「不解、遺憾」，其實股東多年來也「不解、遺憾」很久。18年前還可說是給新經營團隊機會，現在股東看著公司不斷賣地蓋房獲利，自己卻一毛股利都沒有，起碼在心裡打10個問號，這個不解，林郭文艷卻無法回答。

林郭文艷最大的敵人其實不是市場派或是中資，而是自己。接班以來，她為保住家族企業與大房統治傾盡全力，對法規的熟稔和強悍的態度，連市場派都傻眼；面對外界的質疑，永遠都是「基於集團整體發展和財務規劃」。但微妙的是，這次帶著市場派打敗公司派的，正是當年幫助大同公司董事長林郭文艷打敗林挺生二房次子林鎮弘的綠營要角林文淵。

林文淵說，他在大同當獨董的時候，也不是沒提出過意見，但當時董事長林蔚山也是輕輕帶過「林董事講的很有道理，你們要參考研究辦理」，之後就沒了下文，他因為失望就離開了。小股東今天的投票，應該是希望林文淵若真是帶著改革大同的態度和能力，回來幫助市場派，那麼首先，讓大家先領個股利吧。