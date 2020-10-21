遠航法拍這物件吸引五組搶標 由華南金以3.3億元得標

遠東航空爆財務危機，去年底停飛，董事長張綱維涉嫌掏空公司資產，遭起訴羈押。近期遠航名下6筆資產陸續遭法拍，今（21）日執行一拍，其中館前路1~3樓的物件，共吸引5組投資方搶標，最終由華南金以3億3,000萬元得標，溢價率達37.44%，其餘物件皆以流標收場。

遠航名下的中正區館前路「遠航大樓」1～3樓標的，底價落在2億4,010萬元，今日投標共有五組投資人搶標，包括華南金、合庫、 一銀、中國信託以及自然人，最終由華南金以3億3,000萬元得標，溢價率達37.44%，換算每坪單價落在141萬元。

據悉，目前該標的出租給全家便利商店及CAMPUS CAFE餐廳，寬頻房訊發言人徐華辰表示，若以當地行情換算，底價的出租收益投報率約3.9%，即便是得標價的投報率也有2.36%，且一樓有店面效益，整體來說得標價尚屬行情範圍內。

此外，遠航遭法拍的不動產中，還包括大安區儷園大廈、中山區美樂南京大樓、中山區龍江路公寓、中正區遠航大樓的車位，以及松山區三傑大廈等，但因一拍底價高於行情，最終皆以無人投標收場。

徐華辰表示，截至目前法院拍賣的都是遠航提供銀行的貸款擔保品，預料接下來還會有物件持續公告，不少位處精華，投資人關注，遠航董事長張綱維個人名下目前則尚未有資產公告法拍。