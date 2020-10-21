快訊

年底前要全部關閉？美國「孔子學院」的最後通牒

遠航法拍這物件吸引五組搶標 由華南金以3.3億元得標

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

遠東航空爆財務危機，去年底停飛，董事長張綱維涉嫌掏空公司資產，遭起訴羈押。近期遠航名下6筆資產陸續遭法拍，今（21）日執行一拍，其中館前路1~3樓的物件，共吸引5組投資方搶標，最終由華南金以3億3,000萬元得標，溢價率達37.44%，其餘物件皆以流標收場。

遠航名下的中正區館前路「遠航大樓」1～3樓標的，底價落在2億4,010萬元，今日投標共有五組投資人搶標，包括華南金、合庫、 一銀、中國信託以及自然人，最終由華南金以3億3,000萬元得標，溢價率達37.44%，換算每坪單價落在141萬元。

據悉，目前該標的出租給全家便利商店及CAMPUS CAFE餐廳，寬頻房訊發言人徐華辰表示，若以當地行情換算，底價的出租收益投報率約3.9%，即便是得標價的投報率也有2.36%，且一樓有店面效益，整體來說得標價尚屬行情範圍內。

此外，遠航遭法拍的不動產中，還包括大安區儷園大廈、中山區美樂南京大樓、中山區龍江路公寓、中正區遠航大樓的車位，以及松山區三傑大廈等，但因一拍底價高於行情，最終皆以無人投標收場。

徐華辰表示，截至目前法院拍賣的都是遠航提供銀行的貸款擔保品，預料接下來還會有物件持續公告，不少位處精華，投資人關注，遠航董事長張綱維個人名下目前則尚未有資產公告法拍。

遠航

延伸閱讀

遠航張綱維 准1億元交保

張綱維獲准1億元交保 律師：覓保中

張綱維家人想留孩子在身邊　單親媽韋汝好困擾

屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

相關新聞

新台幣午盤大升2.79角 暫收28.653元

新台幣今（21）日午盤大升2.79角，暫收28.653元兌1美元，成交金額3.77億美元。

黃金還可以買嗎？法人樂觀喊上看2400美元 「這價位」可低接

黃金價格今年以來上漲約25%，但在最近1個月回跌約2.4%，許多投資人都在問：黃金還可以買嗎？展望黃金價格後市，目前市場上最樂觀的渣打銀行，已喊到每盎司上看2400美元。

新壽奪下南港轉運站BOT案 擬砸60餘億開發

台北市南港轉運站最後一塊拼圖完成，昨（20）日由新光人壽以開發權利金6.1億、每地坪41.2萬取得東站的BOT優先議約權...

台幣強勢 銀行盯五類企業授信戶

新台幣對美元「28字頭」恐成新常態，台灣金融研訓院昨（20）日發布對66家國內銀行高階主管調查，預估新台幣至少到明年第1...

資金流向中小企業 上櫃股票日均值476億元寫新高

櫃買中心今天統計，全體上櫃公司今年9月總營收為新台幣1.63兆元，年增0.28%；其中，受惠台灣疫情控制得宜加上全球寬鬆...

新台幣早盤大升2角 觸及28.651元

新台幣今（21）日早盤以28.910元兌1美元，升值2.2分開出。

永豐金創新 獲金融領域三大獎

永豐金控積極投入創新金融科技與提升服務品質，屢獲外界肯定，日前再獲《財訊》雜誌「2020財訊金融獎」頒發三項大獎，其中永...

南山微型險 擴大保障弱勢族群

南山人壽今年8月攜手屏東縣政府，並結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，為符合條件之低收入戶及輕度身心障礙民眾投保團體微型傷害...

殖利率直探0.3%大關 10年債罕見零成交

「台灣錢、淹腳目」，金融機構積極「錢」進債市，導致公債殖利率跌至歷史谷底。不過，10年債殖利率逼近0.3%大關時「近關情...

因應數位浪潮人才孔急 金管會放寬金融業負責人資格條件

因應數位金融科技浪潮與多元發展，金管會昨（20）日宣布放寬金融業負責人資格條件，新增資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟...

壽險錢進不動產 年增三倍

壽險業今年對不動產實際投資有機會創下歷史新高紀錄！據金管會保險局昨（20）日公布統計，截至8月底為止，若不計算改採公允價...

國內企業OBU開戶將上路 相關免稅還得再等等

金管會昨（20）日表示，開放國內企業在國際金融業務分行（OBU）開立授信帳戶相關法規，已預告完成，月底前將正式上路，以協...

熱門新聞

變天！最強媳婦林郭文艷守不住 百年大同經營權易主

大同經營權確定變天 市場派獲7席董事大勝

老企業三重起家厝改建新大樓 15億創造1000個就業機會

緯創以2,874萬美元 收購WD馬來西亞工廠

聯發科首度打入超微鏈 獨家供貨高速運算晶片

大同股臨會電子投票結果出爐 市場派獲多數優勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。