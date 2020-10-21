長照實物給付團險 台灣人壽首推

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

團險再進化，體恤員工與眷屬長期照顧的需要，中信金控子公司台灣人壽攜手國內居家照顧服務領導品牌中化銀髮，全新上市「台灣人壽團體長期照顧健康保險(實物給付型)」，保單設計以實物給付為特色，連結長照需要的居家照護四大服務方案，為員工及其眷屬(含配偶、子女、父母)打造無憂的照護環境。

台灣人壽長期以來關懷社會廣大之銀髮族群，推出業界首張照顧符合長期照顧保險單示範條款所定義長期照顧狀態者之團體保險實物給付保單，本次特別與中化銀髮合作，共同推動「在家自在享老」的整合型服務，以展現台灣人壽回饋社會之初心。

台灣人壽團體長期照顧健康保險(實物給付型)之可投保對象涵蓋了企業員工及其眷屬，最高承保年齡可達70歲(續保可至75歲)；被保險人無論因疾病或意外事故，一旦符合保單條款規定之「長期照顧狀態」時，台灣人壽即給付保險金額六倍之長期照顧一次保險金，以協助解決被保險人購買輔具及其他緊急醫療或雜支之所需。

除上述長期照顧一次保險金外，台灣人壽另外還會按月依保險金額，透過中化銀髮提供「長期照顧分期服務」，由中化銀髮的專業照護管理師到府評估申請個案狀況，擬定客製化照護計畫，包含居家基本服務、健康促進服務、失能照顧服務或癌症照顧服務等四大項服務，且保證24個月，目前長期照顧分期服務範圍遍及台北巿、新北市、台中市、高雄市。

若被保險人有未使用之餘額時，台灣人壽將改以現金給付並加計利息至申請日給被保險人或受益人。

台灣人壽表示，以一家十人的企業團體為例，若員工平均40歲、男女性各五人，投保台灣人壽團體長期照顧健康保險(實物給付型)，每位員工投保保額為新台幣3萬元時，每位員工年繳保費約需670元，實際保費仍依各團體年齡分布及相關條件試算為準。

一旦符合保單條款規定之長期照顧狀態時，除即可享有18萬元長期照顧一次保險金之保障外，台灣人壽再透過中化銀髮提供每月3萬元額度之長期照顧分期服務，且保證24個月，換言之，購買本商品即可擁有最高保額30倍(90萬元)的長照保障。

台灣人壽團體長期照顧健康保險(實物給付型)，使企業可以建構更好的員工福利，且可透過自費投保方式讓員工眷屬也能參加，提供企業員工及其家屬更多元安心的選擇。

保險金 長期照顧 台灣人壽

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