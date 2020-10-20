後疫時代 「具下檔防護」的類全委保單受歡迎

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
左起為法國巴黎保險集團台灣區總經理丘舒盈、法銀巴黎投顧台灣區負責人陳能耀、法國巴黎人壽總經理戴朝暉、台新投信總經理葉柱均。記者沈婉玉／攝影
左起為法國巴黎保險集團台灣區總經理丘舒盈、法銀巴黎投顧台灣區負責人陳能耀、法國巴黎人壽總經理戴朝暉、台新投信總經理葉柱均。記者沈婉玉／攝影

後疫情時代，投資人青睞保障與投資收益兼顧的投資產品，市場波動仍大凸顯風險控管機制的重要。法國巴黎人壽與台新投信跨業聯手，推出「P85安全網投資帳戶」，具有低波動投資、多元資產動態調整及動態調整投資策略三大特色，提供保戶省心、安心的投保選擇。

P85安全網投資帳戶在類全委保單中，具備專業管理團隊操盤的類全委保單優勢，又具有下檔防護，打造投資安全防護網為客戶控管風險。 

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，P85安全網投資帳戶打造兼具穩健成長與下檔防護創新投資型保險帳戶，符合市場趨勢也滿足客戶需求，讓保戶在充滿變數的金融市場中，能透過防護網機制，面對未知的風險，並透過最適資產配置比例，達成保障與投資的目標 。

台新投信總經理葉柱均表示，市場不確定性仍高，在市場波動不斷的大環境下，投資人應繫好投資安全帶，才能降低風險、加強保障。針對控管波動率與回檔機制兩大功能著手，將P85安全網投資帳戶打造成以低波動股票策略追求更好的投資機會、以投資機制追求過往最高淨值的85%為下檔防護目標，因應金融市場的變化，直接解決投資人的困擾。

他強調，從長期市場實證中，「低波動」不見得代表「低報酬」，因為低波動的股票有許多體質佳或是合理估值的公司，回檔時相對抗跌，可在市場轉佳時能以更好的起跑點出發。P85安全網投資帳戶選擇低波動基金及ETF為主要投資範圍，並搭配公債ETF進行配置，建立一個低波動的投資組合，重視穩健型股票並具有隨漲抗跌之特性，是市場變動急遽時期的投資首選。

多數投資人都有一個共同經驗，當市場持續下跌時而不知道何時可以止穩時，通常會熬不過內心壓力與掙扎而認賠出場，P85安全網投資帳戶運用量化機制追求以過往最高淨值之85%為下檔防護目標，也就是當帳戶淨值接近下檔防護目標時，此投資帳戶會暫停既有投資策略，轉換至貨幣市場工具，以避開空頭市場可能對資產造成之影響，降低保戶投資時的心理負擔。

法國巴黎人壽表示，面對市場波動，投資型保單可滿足保戶同時擁有投資與保險的需求，而透過由投資專家代操的類全委保單，更是保戶在市場急遽變動時期相對可靠的選擇。

法國巴黎人壽全新推出的P85安全網投資帳戶，首支連結此投資帳戶的投資型保險商品「豐利好滿意」將於兆豐銀行首賣，將提供壽險和年金兩種平台選擇，可滿足壽險保障或退休理財規劃等不同需求。 

左起為法國巴黎保險集團台灣區總經理丘舒盈、法銀巴黎投顧台灣區負責人陳能耀、法國巴黎人壽總經理戴朝暉、台新投信總經理葉柱均。記者沈婉玉／攝影
左起為法國巴黎保險集團台灣區總經理丘舒盈、法銀巴黎投顧台灣區負責人陳能耀、法國巴黎人壽總經理戴朝暉、台新投信總經理葉柱均。記者沈婉玉／攝影

類全委保單 巴黎

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