元大金落實永續節電有成 省下近百萬國人年均用電量

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
為節能減碳，元大銀行ATM自動提款機區域全面更換LED燈具。元大金控/提供
為節能減碳，元大銀行ATM自動提款機區域全面更換LED燈具。元大金控/提供

元大金控（2885）為響應低碳經濟，自發性導入ISO 14064-1溫室氣體盤查、數據揭露與第三方查證，2019年全年度節能作為減少560公噸溫室氣體排放量，約等同1.5座大安森林公園年度碳吸收量，以2017年為基準年迄今，平均溫室氣體減量成效累積達15%以上，全台316處據點通過英國標準協會台灣分公司 (BSI) ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，查驗覆蓋率100%。

因產業與服務型態，元大金控集團能源消耗以辦公室及各營業據點的照明及空調耗電為主，為落實節能減碳，向員工宣導節約能源，如辦公室空調溫控、午間休息及下班主動關閉照明電源、列印採雙面用紙等；透過再生能源憑證採購，支持綠能產業的發展，綠色採購行動及更換節能設備等作為，響應國家綠色能源政策。

元大金控集團高階主管號召後勤管理單位與營業據點推行「元大人」碳盤查活動，推行各項能源數據查證與管理，並簽署科學基礎減碳目標（SBT），以積極的管理與多面向的減碳作為，實踐低碳循環經濟。2019年元大銀行全國六棟自有大樓以及145家分行的ATM自動提款機區域，全面更換LED燈具，元大證券拆除多數分公司營業大廳電視牆螢幕近3,000台，並輔以智慧科技以及數位金融讓投資人可以方便看盤與靈活下單，相關措施有效減少溫室氣體排放量，2019年集團節電約105萬度，約省下近百萬國人的年均用電量。

元大金控在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動，連兩年獲得CDP（原碳揭露專案）評比A-「領導等級」，位處全球頂尖企業行列，更是國內金融同業最佳成績。未來將持續落實環境保護與節能減碳，藉由自主環保措施、能源管理與環境教育推廣，創造環境永續發展，並組成「環境暨能源管理」專案小組，負責建置企業內部的溫室氣體盤查管理系統，以漸進式的具體行動，導入溫室氣體盤查制度，持續為企業永續發展而努力，達到善盡企業社會責任的目的。

元大金控 減碳

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