手機號碼就能跨行轉帳 第一銀行列首波上線銀行

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
第一銀行成為首波提供「手機號碼轉帳」服務的銀行。第一銀行/提供
第一銀行成為首波提供「手機號碼轉帳」服務的銀行。第一銀行/提供

利用手機號碼取代銀行帳號，早已是國際趨勢，第一金控（2892）旗下第一銀行順應國際潮流，配合串接財金公司的「手機號碼跨行轉帳服務」平台，成為首波提供「手機號碼轉帳」服務的銀行。轉帳再也不用一直問對方帳號，面對各家長短不一的銀行帳號，得以免於輸入錯誤的風險，此舉大幅解決長期以來客戶的轉帳痛點，並減少客戶進行跨行轉帳時的溝通時間。

只要於「第e行動」APP選定綁定帳號、輸入簡訊驗證碼，並進行交易確認，三步驟輕鬆完成設定後，手機號碼就是銀行帳號，若是轉入第一銀行等八家首波上線銀行，直接輸入手機號碼即可無斷點地轉帳，使得手機轉帳的應用場域更為多元。

人手一機的數位時代，手機轉帳已成為普遍的金融交易行為，第一銀行為因應客戶不同需求，於行動銀行提供多元化的轉帳服務，除一般輸入帳號進行轉帳外，掃描QR Code也能進行轉帳，更進一步提供獲得專利認證的滑滑轉帳、臉書轉帳等不同轉帳模式，滿足客戶各式的轉帳需求。

隨著行動裝置的普及與強大功能運用，手機及相關數位應用服務勢必成為未來日常轉帳、帳務處理的強力幫手，未來第一銀行仍將持續強化並拓展行動銀行功能，創造快速、便民、推陳出新的優質服務。

手機 第一銀行 第一金控

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