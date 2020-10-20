京城銀行家庭日 成功凝聚全員向心力

京城銀行（2809）一年一度的家庭日活動「京喜哈樂DAY」，今年選擇於走馬瀨農場舉辦，期盼透過活動，讓平日兢兢業業、認真守護客戶資產的員工們能輕鬆一下，與家人在大自然中享受「哈樂Day」。京城銀行的員工攜家帶眷、踴躍參與，使當日活動人數來到2,400人，幾乎是全體總動員。

家庭日活動現場不但設有園遊會攤位、闖關遊戲區，還有世界冠軍小丑特技演出，讓大朋友小朋友們有吃、有玩還有精彩的表演可以看，就是要讓員工及眷屬們幸福滿滿，感受公司的用心。

員工的笑容代表著對公司的認同感，京城銀認為，員工是企業發展的基石，特別是許多京城銀的員工在京城銀行一待就是一、二十年，將人生最精華的歲月奉獻給京城銀，有感於此，京城銀把照顧員工視為重要的責任。除了舉辦各項活動、制定多項福利措施，2010年便已實施員工持股信託，透過每月提撥相對獎勵金，使員工與公司一起打拼的同時，也能共享公司成長的甜美果實。今年更是首開業界之先，在5月疫情緩和時發放每位員工3,000元消費金，鼓勵行員及眷屬一起以「消費不找零」方式多作消費，溫暖因疫情低迷的人心。打造幸福企業，京城銀從體貼入微著手，要讓員工追求人生成就的同時，也滿足精神上的需要。