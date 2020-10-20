京城銀行家庭日 成功凝聚全員向心力
京城銀行（2809）一年一度的家庭日活動「京喜哈樂DAY」，今年選擇於走馬瀨農場舉辦，期盼透過活動，讓平日兢兢業業、認真守護客戶資產的員工們能輕鬆一下，與家人在大自然中享受「哈樂Day」。京城銀行的員工攜家帶眷、踴躍參與，使當日活動人數來到2,400人，幾乎是全體總動員。
家庭日活動現場不但設有園遊會攤位、闖關遊戲區，還有世界冠軍小丑特技演出，讓大朋友小朋友們有吃、有玩還有精彩的表演可以看，就是要讓員工及眷屬們幸福滿滿，感受公司的用心。
員工的笑容代表著對公司的認同感，京城銀認為，員工是企業發展的基石，特別是許多京城銀的員工在京城銀行一待就是一、二十年，將人生最精華的歲月奉獻給京城銀，有感於此，京城銀把照顧員工視為重要的責任。除了舉辦各項活動、制定多項福利措施，2010年便已實施員工持股信託，透過每月提撥相對獎勵金，使員工與公司一起打拼的同時，也能共享公司成長的甜美果實。今年更是首開業界之先，在5月疫情緩和時發放每位員工3,000元消費金，鼓勵行員及眷屬一起以「消費不找零」方式多作消費，溫暖因疫情低迷的人心。打造幸福企業，京城銀從體貼入微著手，要讓員工追求人生成就的同時，也滿足精神上的需要。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言