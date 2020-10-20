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大同股臨會市場、公司派明對決 陸資疑慮仍是攻防主軸

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

大同（2371）公司股東臨時會，明(21)日早上在大直典華飯店召開，攸關大同百年經營權是否變天，就看股臨會雙方直球對決結果。由於市場派內定的大同新任董事長林文淵揚言可以拿下六席董事，今(20)日大同發言體系指出，此刻不方便發表任何言論，靜觀股臨會的選舉結果再議。

市場人士認為，大同公司派因應策略，主要仍會緊追市場派有中資疑慮，要求金管會等主管部門繼續追查，大同勢必也會動用律師團持續在陸資議題上作為攻防戰主軸，作為來日翻盤的題材。

股市分析師指出，這場是直球對決，研判現任大同董事長林郭文艷不會出席，等到股臨會之後，雙方都會發表聲明。基本上變天是可能的，畢竟「 民不與官鬥」。

21日舉行的大同股東臨時會，市場派揚言將可取得六董事席次，市場傳出，推估市場派掌握的股權達七成；公司派持股以大同大學6.19%最多，中信託大同3.31%，以及大同中學等合計約11%；外資有部分基金加計之後約19%，其餘是委託書。以股權數來看，大同經營權變天的機會甚高。

今日大同股價一度站上19元，創近三個月來新高，終場收在19.15元，上漲0.45元，漲幅2.4%。據悉，此次雙方啟動的收購委託書之戰，呈現市場派股權多、委託書也多，相對的，公司派股權少、委託書也少。林文淵並宣稱，市場派可以拿下多數董事席次，同時布局人事。

大同 股東臨時會 經營權

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