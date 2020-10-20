債市急凍 10年主流公債罕見零成交

「台灣錢、淹腳目」，金融機構積極「錢」進債市，導致公債殖利率跌至歷史谷底。不過，10年債殖利率逼近0.3%大關時「近關情卻」，買賣雙方對利率各有堅持，導致行情「卡卡」，包括10年期在內的各期主流公債今（20）日罕見「零成交」，全日僅售出兩期冷門券，債市提前入寒冬。

櫃買中心資料顯示，10年期主流公債今日罕見零成交，5年主流公債也無人問津，市場上僅有兩期券種賣出，分別是5年與10年期的冷門券；其中，5年冷門券成交利率為0.2222%，10年冷門券成交利率為0.3283%。

「現在資金這麼多，債券利率要彈升不容易，但是10年期公債已經跌到歷史新低，要再突破0.3%也非易事，進而導致市場交易急凍」，債券交易員說。

國內資金充沛，銀行與保險等主要買盤不惜血本、積極搶進公債等固定收益商品，進而導致公債殖利率直直落、跌跌不休（註：債券殖利率下跌，等於價格上漲）。

資料顯示，10年期主流公債在14日收盤跌至0.301%，締造歷史新低紀錄，5年期主流公債則是在15日滑落至0.23%，為歷史最低水準。

「10年券利率之前不斷刷新低，現在已經面臨0.3%的整數關卡，要再往下突破需要更大的助力，例如資金大舉匯入，或有更強烈的避險需求等，不過財政部在第4季將增發債券籌碼，此一不確定因素是否會影響債市偏多行情，值得觀察」，券商主管說。

儘管今日主流公債均無成交，但券商主管說，有特定買盤在市場上蒐購冷門券，以今日5年冷門券而言，成交利率0.2222%，低於5年主流公債先前締造的歷史新低紀錄0.23%。

「新台幣匯率持堅，部分外資有停泊資金需求，會鎖定一些冷門短券，壽險業則是買進較長的冷門10年券」，券商主管說。