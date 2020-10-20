金管會助攻離岸風電 放寬外銀發新台幣債規定

配合綠能政策，金管會今（20）日宣布將放寬外銀在台分行發行新台幣金融債券規定，新增銷售對象，並修正淨值計算規定，發行餘額將因此提高，可發行空間將增加576億元，有助外銀在台分行投入離岸風電融資行列。

根據金管會資料，到9月底止，已有法商法國巴黎銀行、法國東方匯理銀行、法國興業銀行及德商德意志銀行等四家外銀在台分行，發行新台幣金融債券178億元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，為配合政府發展綠能產業政策，有助外國銀行引進離岸風電專業融資經驗，滿足外國機構來台投資風電或綠能設備的專案融資需求，金管會在2018年4月發布規定，開放外銀在台分行可以發行新台幣金融債券。

考量外國銀行在台分行發行新台幣金融債券的市場參與者需求，及外國銀行分行的淨值定義範圍應有一致性標準，將有利於擴增債券發行額度，因此，決定預告修正「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」。

修正重點包括第一，將全國農業金庫及辦理儲金匯兌的郵政機構，納入外銀在台分行發行新台幣金融債券的銷售對象。

外銀在台分行發的新台幣金融債，目前只能賣給專業投資人，以後也可以賣給全國農業金庫及中華郵政。銷售對象多了，也有助外銀在台分行發新台幣債券，籌措新台幣資金。

第二，配合外銀在台分行管理辦法中有關淨值計算方式的修正，明訂計算外銀在台分行淨值時，可以將依法提列的「備抵呆帳及保證責任準備金額」的一半計入。

黃光熙表示，依規定，外銀在台分行發行新台幣金融債券的總餘額不得超過淨值的八倍，淨值金額提高後，新台幣金融債券可發行空間也將擴大。

根據金管會資料，到今年7月底，外銀在台分行提列的備抵呆帳及保證責任準備合計有144億元，一半可計入淨值後，外銀在台分行可發行的新台幣金融債券餘額，將可因此增加576億元。

不少外銀在台分行有意投入離岸風電融資行列，但缺新台幣資金，發行新台幣債券有助外銀取得新台幣資金。