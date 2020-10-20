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康健人壽攜手癌症基金會 發布癌友痛點調查

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
康健人壽調查顯示，癌症用藥負擔沉重，超過六成癌友自認保障不足。康健人壽/提供
康健人壽調查顯示，癌症用藥負擔沉重，超過六成癌友自認保障不足。康健人壽/提供

康健人壽今(20)日表示，抗癌是條漫長之路，癌友與家屬都需要身心靈各方面的支持與協助，特別攜手癌症希望基金會，針對超過 300 位癌友及其家屬進行「癌友痛點及需求大調查」，發現有六成以上癌友雖認為已有足夠保障，但仍有購買醫療保險的意願，而「害怕面對未知的將來」和「成為家人的負擔」是多數癌友最憂心的部分。

在癌友家庭的財務負擔方面，調查結果顯示，51%的癌友及76%的家屬感到「藥物治療費用」帶來的壓力最為沉重，高達32%的癌友與24%的家屬擔憂因癌症停止工作所導致的收入中斷，60%以上癌友認為自己雖已有保障，但仍有購買醫療保險的意願，調查中也發現，實支實付型健康險是癌友和癌友家屬的保障首選。

在心理狀態與需求方面，37%癌友和25%癌友家屬最主要的擔憂都是「害怕面對未知的將來」，30%以上的癌友憂慮「成為家人的負擔」，39%的家屬則是擔心「長期照護帶來的心理壓力」。

對此，康健人壽長期與癌症希望基金會合作，主動提供罹癌保戶「癌友關懷包」，讓保戶能透過關懷包的指引獲得更多癌症治療資訊，並透過支持團體與抗癌經驗分享，為癌友及其家庭紓解心理負擔，讓抗癌的路上不再孤單。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽長期透過洞察市場趨勢，挖掘消費者需求。本次調查結果顯示消費者健康意識的覺醒，以及對預防與保障的重視。

康健人壽了解癌症與健康習慣息息相關，特別提供結合癌症保障與具外溢效果的保單，鼓勵消費者養成良好的生活習慣以降低疾病風險，癌症保障上也提供更充裕彈性的給付方式，來減輕癌友家庭的財務負擔，讓保戶與其家庭都能擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

症希望基金會董事長王正旭醫師表示，「透過此次調查我們發現，除了財務的擔憂外，癌友及家屬的家庭壓力、心理支持等中長期需求也不容忽視。我們希望商業保險未來能跟上癌症治療的趨勢，在保單設計與給付上更貼近癌友家庭需求，補目前健保不足之處，成為協助罹癌家庭度過風暴的第二個保護傘」。

癌症 康健人壽 抗癌

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