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疫情加速數位金融 7成民眾每周用一次

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

純網銀即將於今年底前開業，據銀行內部統計，高達7成客戶每週至少使用1次數位金融服務，近3成客戶更表示每天使用，另受到疫情影響，帶動超過6成客戶開始或更常使用數位金融服務。

根據中信銀行今年8月進行「數位金融全客群大調查」，調查發現客戶最滿意數位工具的理由是「不受時間與空間影響」及「流程便利」；另因受新冠肺炎疫情影響，帶動超過6成客戶開始或更常使用數位金融服務。調查也發現，不同世代有不同的使用需求，20世代重視現金儲值及線上辦卡開戶，30世代較關心信用卡能否綁定電子錢包付款，40世代較需要信用卡分期服務，50世代更關心生活繳費的金融服務。

調查也發現，發現受訪者對於各種「生活場景」有著不同需求與期待，在飲食、旅遊、購物、交通、教育、醫療和娛樂、超商量販等8類消費場景內，「行動支付」為民眾最普遍期待的功能，進一步分析，在交通、旅遊類場景衍生出「線上投保」需求；面對支出金額較高的醫療和教育費用，「分期付款」是客戶看重的服務；在超商或量販店購物時，客戶對點數折抵、點數兌換的需求強烈；高資產客戶則更關注市區停車、計程車預約等服務。

另調查顯示，一般交易、帳務查詢等較簡單的金融服務，客戶偏好使用數位方式，但面對投資、投保與理財諮詢等較複雜的金融服務，有高達8成的客戶還是希望專人即時協助，以獲得更專業的建議，另20世代的客戶也樂意透過實體通路使用金融業務，顛覆過去「年輕人只愛用數位工具」的刻板印象。

調查各世代使用數位金融服務的習慣也發現，「只有數位」或「只有實體」的單一管道已無法滿足客戶，而是要提供「虛實整合」的平台融入客戶日常生活。

數位金融 中信銀行 信用卡

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