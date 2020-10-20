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LINE Pay深耕校園推展行動支付 普及率近50%

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
LINE Pay與一卡通攜手持續擴展使用場景，目前為止已於全台77所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，普及率近50%。　圖／一卡通公司提供
LINE Pay與一卡通攜手持續擴展使用場景，目前為止已於全台77所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，普及率近50%。　圖／一卡通公司提供

LINE Pay與一卡通攜手持續擴展使用場景，致力為不同客群提供全方位支付服務，深耕校園推廣無現金行動支付服務有成，截至目前為止已於全台77所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，普及率近50%領先支付同業。其中有34所大專院校提供師生LINE Pay繳納行政規費的服務，校園開通數較去年成長超過兩倍，透過LINE Pay Money繳費的交易額更成長12倍。

為協助學校打造無現金更便利的智慧校園，LINE Pay與一卡通將持續於校園商店內導入LINE Pay行動支付，並預計於明年第1季前再新增十所大專院校繳納行政規費的服務。

一卡通公司表示，針對校園的行動支付服務推展，LINE Pay與一卡通一方面與學校密切合作攜手開發校園行政規費及校友線上捐贈系統，提供LINE Pay行動支付服務，協助校園邁向智慧化，便於校園行政管理，節省人力物力，讓學校不受時間及空間限制，隨時可為全校學生、教職員及校友做全面性服務。另一方面也積極開拓校園內商店、周邊商圈支付據點，同時配合包含國立台灣大學等8所學校導入線上點訂餐系統，盼為師生建立無現金支付的智慧校園。

合作大專院校以透過LINE Pay Money繳交的校園行政規費的交易額成長最多，交易額截至今年9月為止成長超過12倍至142.3萬，合作學校也由去年下半年起陸續開通的11所，今年再新增23所達34所，開通數成長超過兩倍。

校園行政規費可繳費項目包含成績單、畢業證書、在學證明、學生證製卡費、宿舍冷氣儲值、校外學生推廣教育費用等。另LINE Pay的生活繳費功能也提供台北市立大學及高中以下各級學校、台南市立高中以下各級學校、雲林縣立國中以下各級學校及高雄市指定大學等四縣市學雜費之繳納。

此外，目前校園內店家已啟用LINE Pay行動支付服務的大專院校有77所，共近600間的校園店家，於全國大專院校普及率近50%。除校內商店外，LINE Pay與一卡通公司也積極開發校園周邊商圈店家導入LINE Pay，包括與大專院校師生生活相關的無人商店或自助設備，如球場照明電力加值、宿舍自助洗衣機、周邊自助洗衣店、自助加水機、自助洗車廠、娃娃機店等，升級成行動支付的模式，便利師生使用LINE Pay輕鬆付款。

LINE Pay可於校園支付使用外，連結銀行帳戶的LINE Pay Money也有轉帳、分攤付款及免費提領等功能，如父母要轉錢給住校子女，同學聚餐分攤付款，或將錢提領到不同銀行帳戶等，便利於各種生活情境上運用。

新學期開始，各大專院校也陸續有新生的加入，為鼓勵師生熟悉及體驗行動支付的便利，LINE Pay及一卡通公司也祭出校園使用優惠。即日起至2020年12月20日活動期間，指定校園內店家或校園行政規費透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款，筆筆消費享LINE POINTS 20%點數回饋（活動期間每戶最高回饋上限200點），若連結新光銀行帳戶並儲值，消費可再享3%現金回饋。

另外，年底前使用LINE Pay Money生活繳費繳付台北市、雲林縣、台南市及高雄市學雜費，最高享LINE POINTS 2%點數回饋，家長及師生們可多加利用體驗行動支付的便利性並享受優惠。

LINE LINE Pay 一卡通

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