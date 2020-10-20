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新壽以權利金6.1億元 獲南港轉運站BOT優先議約權

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽今(20)日表示，台北市政府公告招商109年度「台北市南港轉運站興建營運移轉」公共投資案，於今日公告由新光人壽以開發權利金6.1億元取得本案之最優申請人資格，並將於完成議約後，與主辦機關簽署台北市南港轉運站興建營運移轉案投資契約，及東站設定地上權契約。

此次取得台北市南港區南港段二小段972、973地號土地50年地上權，土地面積總計約1,479坪，換算土地單價約每坪41萬元。

新光人壽表示，該案基地緊鄰南港車站，該站為高鐵、台鐵、捷運三鐵共構之車站，緊鄰忠孝東路，三面臨路。

隨著台北市政府推行東區門戶計畫，陸續有國家會展中心、北部流行音樂中心等大型公共建設投入。

該案預計規劃作為投資用不動產，興建高級商業複合轉運站大樓，以提高固定收益。

新光人壽 地上權

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