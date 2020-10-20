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中壽刷臉買保險新科技完成試辦 可望落地

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
你的臉就是你最好的識別！中壽首家應用人臉辨識技術，讓保戶「刷臉」就能買保險完成試辦。／中國人壽提供
你的臉就是你最好的識別！中壽首家應用人臉辨識技術，讓保戶「刷臉」就能買保險完成試辦。／中國人壽提供

你的臉就是你最好的識別！中壽首家應用人臉辨識技術，讓保戶「刷臉」就能買保險，今（20）日宣布已完成試辦作業，刷臉投保試辦期間完成3,600件投保案件，提升核保效率，省下了86,400小時，把時間還給保戶，開創以使用者為中心的友善金融生態

中壽是首家申請並通過金管會保險局審核完成人臉辨識行動投保試辦作業的業者，中壽表示，試辦期間保戶迴響熱烈，更榮獲2020保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards 2020）「年度數位創新獎」（Digital Insurance Initiative of the Year）的國際肯定，中壽數位團隊再次展現創新活力，帶給保戶全新體驗外也在國際上嶄露頭角。

中壽亦表示，此次攜手核心智識 (Coretech Knowledge Inc.) 應用人臉辨識技術於投保流程中，也呼應主管機關的創新期許，試辦期間保戶熱烈響應，以原訂計劃一半的時間，就完成生物辨識投保目標。採人臉識別方式投保者，無須再簽署紙本行動投保確認同意書，你的臉就是密碼，不怕遺失、更不用擔心遭人盜用，因為你是獨一無二且「隨身攜帶」，從使用者為中心出發，讓體驗再優化；此外，作業全程E化，減少紙本用量，讓保戶也能以行動支持環保愛地球。

同時，中壽也強調，試辦期間，人臉識別技術展現高度認證能力，能有效確保通過辨識者為保戶本人，並輔以錄音錄影功能，強化保戶投保意願確認，大幅降低冒名投保及投保內容不符等爭議，以保障保戶權益。成功完成人臉註冊的保戶，再次投保時僅須進行人臉識別即可完成保戶身分確認，不需再以其他證件來做身份識別，不僅僅是提升了投保的便利性，更創造了全新的使用者為中心服務體驗。

中壽大膽擁抱InsurTech，不斷創新、勇於嘗試，將會持續推展將人臉識別技術廣泛運用於保戶服務、會員登入、人員管制等服務，導入並結合大數據精準行銷、AI人工智慧、區塊鏈等技術，運用在不同的保險場景中，為友善金融生態圈開創更多想像及無限可能。

中壽 保險 生態

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