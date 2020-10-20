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新台幣升過頭了？中經院預測第4季平均匯率是29.46

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
中經院預測第4季新台幣兌美元匯率為29.46，第3季為29.48，新台幣於第4季繼續升值，但升幅收歛。（路透）
中經院預測第4季新台幣兌美元匯率為29.46，第3季為29.48，新台幣於第4季繼續升值，但升幅收歛。（路透）

中華經濟研究院今（20）日預期新台幣第4季走升，預測平均匯率為29.46， 但新台幣最近已升到28字頭，升過頭了嗎？中央銀行經濟研究處長蔡烱民指出，從供需看，新台幣有升值的理由。

中經院預測第4季新台幣兌美元匯率為29.46，第3季為29.48，新台幣於第4季繼續升值，但升幅收歛。至於2021年匯率預測為29.71， 較今年的29.76小升。新台幣是走升的，但升幅算平緩。

蔡烱民指出，央行上半年自外匯市場淨買匯30幾億美元，顯示央行維持動態穩定的努力，但央行不可能扭轉趨勢。今年台灣經常帳的數字非常大，幾個主要的因素，一是無法出國去玩，這方面市場少了六、七十億美元的買盤；二、國際油價從去年的60幾美元跌到今年的40幾美元，油元支出減少； 三、商品出超金額大。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，從銀行端看，幾年前美元1年期定存利率還有2.5%，比新台幣高出1個百分點以上，但現在是反過來，新台幣1年期定存利率超過美元1年期利率，從投資的角度看，存美元已沒有過去的吸引力。這也是美元買盤減少的原因。

中經院第二研究所研究員連文榮指出，台灣經濟好也是原因，台灣今、明兩年預期經濟成長率在全球排名是數一、數二的，今年全球大多數呈衰退，台灣和中國大陸還能成長。而明年台灣成長率預測在3%以上，明年更好，而平均今、明兩年成長率約2.5%，這大概是過去的水準。

新台幣 美元匯率

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