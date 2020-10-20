證交所有獎徵答 抽出24萬元現金

證交所2020「鼠來寶 股市夯」網路闖關有獎徵答9月21日起開跑，活動將一路舉辦到11月13日，為期八周，迄今超過14萬人次瀏覽，前四周抽出560個獎項，送出24萬元獎金，鼓勵投資人踴躍參與。

證交所表示，網路闖關有獎徵答活動今年第10屆舉辦，每年推陳出新，其中，今年以靈活動態的遊戲題型，鼓勵遊戲者進入「公開資訊觀測站」實際查詢上市公司財務資訊，進一步幫助投資人建立基本面的觀察能力，是一大特色。

活動鼓勵國內大專院校學生學習證券知識，依參與對象區分為「社會組」和「校園組」，校園組並以中國科技大學學生踴躍答題闖關，已成為本活動協辦單位，還有多所學校持續熱烈參與。

證交所指出，活動不論手機或電腦都能進行，登錄完成個人信箱，就能進行遊戲，答對者可獲得抽禮券機會。活動獎項則以周為單元，參與遊戲者答對一定題數有參加每周抽獎契機，歡迎各方玩家高手踴躍參與，也能相揪上網較勁，把握機會。

有獎徵答活動資訊可洽證交所「投資人知識網」或「證交所臉書粉絲專頁」，了解更多詳細的活動辦法。