好康！證交所網路闖關遊戲 學證券知識拿超商禮券

臺灣證券交易所2020「鼠來寶 股市夯」網路闖關有獎徵答活動，已於9月21日開始，活動至11月13日截止，共計八週。目前已逾14萬瀏覽人次，並抽出前四周共560個獎項，送出24萬元獎金！

證交所表示，網路闖關有獎徵答活動今年為第10屆舉辦，每年推陳出新，今年以靈活動態的遊戲題型，鼓勵參與遊戲者進入公開資訊觀測站實際查詢上市公司財務資訊，對培養投資人建立基本面的投資理財能力，有極大助益。

為鼓勵國內大專院校學生學習證券知識，依參與活動對象，設計區分為社會組及校園組，目前中國科技大學學生踴躍答題闖關，已成為本活動協辦單位，尚有多所學校持續熱烈參與。

這次活動在手機或電腦均可進行，登錄完成個人電子郵箱，就可上網玩遊戲，得到拿禮券的機會。本活動獎項，以每週為單元，參與遊戲者答對一定題數即可參加每周抽獎，歡迎各方玩家高手，千萬別錯過，相揪上網較勁，把握中獎機會。

活動資訊請見證交所投資人知識網，或證交所臉書粉絲專頁，了解更詳細的活動辦法及獎項。