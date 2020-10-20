10月國民經濟信心調查 民眾對股市樂觀指數微幅上揚
國泰金控發布10月國民經濟信心調查結果，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至-3.1 (9月：-3.8) ，風險偏好指數則小幅上升至7.6 (9月：6.7)。
國泰金控10月調查顯示，民眾樂觀情緒因疫情與政治緊張趨緩而微揚，風險偏好小幅上升；歐美疫情與美中緊張情勢皆趨緩，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。
歐美疫情逐步緩解使景氣展望微揚，民眾大額消費意願提升；國發會最新公布的8月景氣對策信號由黃藍燈轉佳為綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，10月景氣現況指數則連6月改善至12.3，近期歐美疫情逐步緩解，展望指數微幅上升至9.4 (9月：3.1)；民眾薪資上漲預期指數走高至-2.4 (9月：-3.3) ，連6月上揚。此外，大額消費意願指數上揚至3.4(9月：-0.3) ，顯示景氣持續復甦令民眾大額消費意願提升。
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