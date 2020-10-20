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市場謹慎樂觀 三大債市持續吸金

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國新紓困方案未有突破進展，但最新經濟數據仍正向，市場風險情緒謹慎樂觀。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債三大債市持續迎來資金淨流入，其中投資級債受惠市場部分避險情緒，淨流入資金較前一周再為提升，來到86.5億美元

安聯投信指出，近來美國經濟數據表現正向，首先因食物價格出現上漲，美國9月份生產者物價指數升幅高過預期，為3月以來首度轉正；其次則是16日公布的美國零售數據月增1.9%，明顯優於預期的0.7%與前值，顯示經濟基本面持續朝向復甦。但隨著逐漸靠近總統大選，共和民主兩黨在新一輪紓困法案上持續未有共識，加上部分疫苗藥物進程卡關，以及歐洲疫情似有升溫之勢，仍提高市場避險情緒，進而帶動公債及投資級債行情。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在漲多獲利了結壓力、美國總統大選不確定性影響下，風險資產於9月份表現較前幾個月弱勢，包括美股標普500、道瓊等指數皆有3-4%跌幅，同期間內美國10年期公債則相對有撐，顯示在多空紛雜訊息影響下，部分資金仍青睞避險性資產，減少可能遇到的波動。

謝佳伶指出，相較於股市等風險性資產，公債雖走勢相對穩定，但在資金持續大量流入下殖利率已被壓低；舉例來說，美國10年期公債殖利率自今年疫情影響跌破1%後，近來多在0.5-0.7%間遊走，不但能提供的收益有限，較長的存續期（接近10年）也使其投資人需承擔較多在此期間內可能發生的價格波動風險。

謝佳伶表示，相較與公債，高收益債不但因具有明顯較佳的殖利率，受到追求收益的投資人歡迎，也因較公債更貼近市場風險情緒，可在市況轉正面時更有效的捕捉成長契機，在風險追求與趨避特性上，位於相對平衡的位置。謝佳伶進一步指出，在選擇高收益債時若可選擇已開發市場（如美國）之企業債，並將平均存續期控制於較短的２年左右，及挑選達BB以上評等的券種，也有望控制持有期間可能遇到的信用及存續期利率風險，為在傳統避險債券外資金避風的優選之一。

美國經濟 公債

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