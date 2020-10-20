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美總統大選終場辯論22日舉行 川普陣營要求改辯「外交政策」

台陸外交官互控動粗 我方有不可告人的祕密

中信榮獲最佳管理銀行

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，考驗企業領導人之經營力，國際權威財經機構《The Asian Banker》（亞洲銀行家）雜誌針對亞太及中東地區域金融機構領袖應對新型冠狀病毒風暴之表現評估，中國信託商業銀行董事長利明献因創新整合業務優勢、善用數位力打造敏捷執行力有成，獲頒「台灣最佳CEO」（Best CEO in Taiwan）；另因疫情期間，中國信託銀行配合政府政策提供之勞工紓困業務，有效協助民眾解決疫情期間資金調度需求，同時獲得「台灣最佳管理銀行」（Best Managed Bank in Taiwan）殊榮，為台灣唯一獲獎的金融機構。

線上頒獎典禮於本月15日舉行，利明献感謝主辦單位亞洲銀行家雜誌，在嚴峻的時刻給予中國信託銀行團隊最實質的鼓勵。利明献指出，新型冠狀病毒疫情仍舊考驗你我，企業必須更嚴格檢視競爭力，中國信託在此風暴中，以敏捷思考、即時回應、快速適應、客戶至上等概念，加乘中國信託長期投入的數位轉型，在極短的時間內配合政府的紓困政策，成效卓越並獲得各界認同，是能於眾多競爭對手中勝出的主因。

疫情期間中國信託銀行承接逾28萬件勞工紓困貸款，成功核貸案件23萬筆，短短六周內完成原須耗時兩年才能處理的案量，背後原因是「全數位化申請平台」、「智能徵審大腦」、「流程機器人」三大數位力，搭配自動化處理系統；更重要的軟實力，則是以客戶需求為優先考量的團隊。

利明献表示，中國信託銀行辦理勞工紓困業務，前後動員2,600多位同事，敏捷應對所有疑難雜症。另一方面，新冠疫情造成許多產業營收減少，中國信託銀行實施多項優惠機制，提供房屋貸款利率、個人信用貸款利率及信用卡循環利率減息、企業周轉金貸款展延或優惠，今年4月也主動提供位於南港總部的中國信託金融園區內商家降租，降幅最高達86%。

利明献感謝所有海內外同事充分發揮We are family的品牌精神，快速回應並滿足客戶需求，才能一舉囊括兩個獎項，領先台灣金融業。

主辦單位亞洲銀行家雜誌每隔三年舉辦「Leadership Achievement Award」評選，自亞太、中東地區域金融機構評選當地「最佳CEO」，今年特別透過線上平台BankQuality.com發出問卷，參考亞洲各地金融業專家意見，於亞太11個國家及地區調查，選出11個最佳CEO及最佳管理銀行得獎代表。

中國信託商業銀行 疫情

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