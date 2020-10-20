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元大ESG績優 奪金控永續特別獎

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北報導

元大金控接軌聯合國永續發展目標（SDGs），實踐企業永續發展願景，設有隸屬董事會層級的「永續經營委員會」，將「付出」與「共好」深化為企業文化，為金融業優等生，是國內外獎項評比常勝軍，今年再次以卓越的「公司治理」、「社會關係」績效，奪下2020財訊金融獎「金控永續-評審團特別獎」殊榮。

邁入第11屆財訊金融獎，是由《財訊》雙週刊與資誠聯合會計師事務所共同主辦，透過產學界專業人士組成評審委員會及消費者民意調查後，進行綜合評選，是深具影響力的金融評比調查。元大金控持續推動ESG（環境、社會、治理），建立永續經營管理與服務模式，攜手各利害關係人於詭譎多變的環境中穩健經營，近五年來已多次榮獲《財訊》金融獎肯定。

2019年元大金控同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選金融業。

據公司治理中心統計，2019年共486家上市櫃公司申報企業社會責任報告書，僅占全體上市櫃三成，元大每年定期發行企業社會責任報告書，財務業務各項做法、資訊透明化，確保各利害關係人加強溝通管道暢通；元大集團也重視董事會成員專業背景及實務經驗，涵蓋法律、金融監理過公司治理方面等多元性。

2019年董事會改選通過，獨立董事占董事會比例達四成以上，另外以自然人身分當選的自然人董事更達到六席之多（含獨董四席），今年連續五度入選證交所公司治理評鑑前5%，顯見在公司治理方面備受肯定，也通過富時羅素（FTSE Russell）評鑑，六度納入「台灣永續指數」成分股。

元大金設有專責單位妥善照顧員工權益，建立有效垂直溝通管道，2019年員工意見調查，高達88%員工對整體工作投入度具正面評價，日前得到「台北市績優健康職場特優獎」榜首殊榮；更獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎」。

元大金控 金融業

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