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華銀跨業合作 協助地主危老都更

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

金管會於2020年9月1日發布推動信託2.0計畫中，第一大願景就是打造友善住宅、推動在地安老，藉由「都市危險及老舊建築物加速重建條例」專法加速全台危老都更腳步。

華南銀行為實現普惠金融、照顧民眾的願景，以跨業合作的方式，攜手台灣金融聯合都市更新服務股份有限公司（下稱台灣金融都更公司）全力協助地主危老都更。

華南銀行總經理張振芳指出，國內危老建築數量不斷攀升，房子老了、人也邁向高齡，適逢政府制定專法的加速推動下，都市更新及危老重建的案源持續增加，為使住戶能在地安老並傳承給下一代，華南銀行將以「從寬、從簡、從速」三原則，全力推動信託搭配危老都更業務，一方面提供客戶重建過程透明安全的服務，另一方面可望帶動銀行土建融放款業務成長。

張振芳更進一步表示，目前華南銀行承辦危老都更業務已具相當成效，據統計今年度危老案件核准金額達150億元以上，在八大公股行庫中獨占鰲頭，自2002年迄今，更辦理超過百件危老都更案件，團隊經驗豐富，而包含危老都更的不動產信託業務也已超過四百餘件，其中管理信託資產更已超過千億元，在辦理危老都更的業務上，持續繳交出漂亮的成績單。

台灣近期危老都更案件持續增加，一般地主對於自地自建的意願也大幅提升，華南銀行除持續與建商積極合作之外，更透過跨業合作方式，正式跨入地主委託興建案。

日前由台灣金融都更公司與華南銀行合作二件危老案件，皆由地主委託興建案，並由華南銀行提供信託服務。

危老都更推動除了社區住戶間互相信任，更需要銀行端全心全意的服務，及具備解決問題的能力。在本案華南銀行除了提供建築融資，同時提供全案信託服務，將土地及興建資金由華南銀行信託管理，提升資金運用之透明度；起造人及工程查核則交由台灣金融都更公司執行，讓真正的危老都更需求，有了得以實現的機會。

華南銀行 都更 都市更新

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