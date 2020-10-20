人民幣存款 降至逾六年低點

人民幣匯率緩步走升，仍喚不回投資人信心。中央銀行昨（19）日公布銀行人民幣業務，9月人民幣存款餘額降至人民幣2,351.22億元，月減人民幣7.58億元，為2014年3月以來，六年八個月新低。

央行外匯局行務委員陳婉寧指出，9月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣2,065.53億元，月減人民幣1.9億元，國際金融業務分行（OBU）人民幣存款為人民幣285.69億元，減少人民幣5.68億元。

以DBU而言，定存減少人民幣3.65億元，活存增加人民幣1.75億元，個人戶與法人戶均為減少。另外，有一家中國大陸銀行在台分行，9月發行人民幣4億元、5個月期的人民幣可轉讓定存單（NCD），主要是賣給壽險業，作為短期去化資金之用。

陳婉寧指出，個人戶、法人戶定存均減少，原因包括轉投其他投資工具或轉為其他貨幣持有。

以法人戶而言，增減的原因為：電子業支付三角貿易貨款及保險業收回國外投資，保險業收回國外投資會使存款增加，但電子業支付三角貿易貨款會使存款減少，不過電子業支付三角貿易貨款的金額，比保險業收回國外投資要多，因此，法人戶定存仍呈減少。

至於OBU，則是支付三角貿易貨款以及廠商資金調度，使人民幣存款減少。

另外，人民幣計價國際債券新發行五檔，金額為人民幣28.25億元，9月沒有到期或提前贖回的人民幣債券，部分法人戶存款減少，很可能是流向人民幣債券。

在個人戶部分，9月新發行四檔人民幣計價基金，金額為人民幣2.12億元，主要投資者為法人，少部分為個人；若包含過去發行的基金，9月人民幣基金淨申購金額為人民幣2.76億元，推測人民幣存款減少，一部分就是轉投人民幣基金懷抱。