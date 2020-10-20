金融業買庫藏股 條件變嚴

金管會發函修正上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項，即日起金融機構買回庫藏股護盤條件將拉高，包括銀行壞帳覆蓋率從40%提高到100%、金控旗下保險子公司增訂淨值比不得低於3%，及提高票券公司資本適足率等，以強化金融機構財務健全度。

為配合證交法修正將庫藏股轉給員工的轉換期從三年放寬為五年，金管會全面檢討修正上市櫃金融機構實施庫藏股規定，疫後歐美國家相繼採取措施強化金融機構資本，這次修正庫藏股規定，金管會決定採多項健全財務規定。

金管會上周五（16日）發布修正後新規定，並自即日起實施。官員表示，修正重點為第一，提高金控公司實施庫藏股條件，金控想買回庫藏股時，旗下各子公司都須符合一定資本條件，這次增訂保險公司淨值比不得低於3%。

亦即保險子公司除資本適足率要達標外，淨值比也要在3%以上，金控才能買回庫藏股。

金控票券子公司資本適足率從10%以上提高到10.5%以上；第一類資本從6%提高到8.5%。

第二，提高銀行買回庫藏股標準，銀行逾放比率標準從原本的低於2.5%，從嚴規定為未逾1.5%。

銀行備抵呆帳覆蓋率從40%，大幅提高到100%以上；並增訂非授信資產（主要是投資資產）損失準備，不能提列不足。

第三，保險公司買回庫藏股條件，增訂淨值比門檻，以後上市櫃保險公司若要實施庫藏股，除符合資本適足率門檻外，淨值比也不能低於3%。

第四，票券公司實施庫藏股條件也變嚴，包括扣除本來買回股份金額後的資本適足率，從10%提高到10.5%，第一類資本也從6%提高到8.5%。

票券公司逾放比率標準也比照銀行，從原本低於2.5%，變成未逾1.5%；及增訂非授信資產的損失準備，不能提列不足。

官員表示，依證交法規定，上市櫃公司可在三種情況買回庫藏股，包括轉讓股份給員工、為自家股價護盤及發行可轉債等。

實施庫藏股時可能會面臨減資問題，對金融機構來說，資本適足性又是重要指標，因此，金管會對於上市櫃金融機構實施庫藏股，另有規範。