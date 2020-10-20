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金管會出招 防拉抬股價

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

為避免以留才為名、實則拉抬股價，對於買回轉讓給員工的庫藏股，若未執行完成，以後要再實施庫藏股時，金管會將再提高部分金融機構的條件，才能同意其實施庫藏股，包括保險公司增訂淨值比不得低於3.6%、票券公司資本適足率檻再拉高等。

金管會官員表示，依照規定，金融機構買回公司股票是以轉讓股份給員工為目的者，應在買回後五年內（原本三年，修正後為五年）轉讓完畢，如果屆期未轉讓完畢，導致需註銷資本時，除了是因市場價格因素，致使員工或投資者主動放棄認股或股權轉換者外，金管會可以採取三項措施。

第一，要求金融機構應在註銷股份六個月內，以現金增資方式補足註銷資本，資本未補足前，申辦新種業務及買回公司股份，得不予同意。

第二，下次要再買回庫藏股時，條件更嚴。例如銀行扣除本次申報買回後的資本適足率要達12.5%以上等，一般買回是10.5%以上即可。

第三，公布金融機構名稱及金管會採取的限制措施。

這次修正也將第二項措施部分，訂得更嚴。包括保險公司除了原規定的資本適足率須達300%以上外，未來將再增訂淨值比不得低於3.6%。

票券公司部分，則將資本適足率從原本12%以上，提高到12.5%以上；第一類資本從原本7.2%以上，拉高到10.5%以上。

資本適足率 金管會 庫藏股

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