金管會出招 防拉抬股價
為避免以留才為名、實則拉抬股價，對於買回轉讓給員工的庫藏股，若未執行完成，以後要再實施庫藏股時，金管會將再提高部分金融機構的條件，才能同意其實施庫藏股，包括保險公司增訂淨值比不得低於3.6%、票券公司資本適足率檻再拉高等。
金管會官員表示，依照規定，金融機構買回公司股票是以轉讓股份給員工為目的者，應在買回後五年內（原本三年，修正後為五年）轉讓完畢，如果屆期未轉讓完畢，導致需註銷資本時，除了是因市場價格因素，致使員工或投資者主動放棄認股或股權轉換者外，金管會可以採取三項措施。
第一，要求金融機構應在註銷股份六個月內，以現金增資方式補足註銷資本，資本未補足前，申辦新種業務及買回公司股份，得不予同意。
第二，下次要再買回庫藏股時，條件更嚴。例如銀行扣除本次申報買回後的資本適足率要達12.5%以上等，一般買回是10.5%以上即可。
第三，公布金融機構名稱及金管會採取的限制措施。
這次修正也將第二項措施部分，訂得更嚴。包括保險公司除了原規定的資本適足率須達300%以上外，未來將再增訂淨值比不得低於3.6%。
票券公司部分，則將資本適足率從原本12%以上，提高到12.5%以上；第一類資本從原本7.2%以上，拉高到10.5%以上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言