短期28元成常態？楊金龍：29字頭也有可能

上周（10月15日）中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行業務報告，立委詢問新台幣匯率28元是否成為新常態，楊金龍答覆「短期也許是對的」。外界解讀，央行預期新台幣短期走勢偏升，29元的楊金龍防線短期回不去了，出口商需做好避險、自求多福。央行今天特別補充說明，29「字頭」也有可能，匯率難以準確預測。

國際美元走弱，台股今天開高走高，外資也匯入買超，帶動新台幣走生，盤中新台幣兌美元匯率最高達28.701元，強升2.78角，但終場在央行調節下，以28.95元兌1美元作收，升值2.9分，終結連續4個交易日貶勢，台北及元太外匯市場總成交金額13.31億美元。

央行今天特別補充說明指出，今年10月以來，新台幣對美元匯率大致介於28.600至29.104元之間波動，也就是新台幣匯率在28「字頭」或29「字頭」均可能出現。由於匯市瞬息萬變，因此，很難準確預測未來匯率之走勢。

央行表示，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，央行將密切注意資金進出情況，並本於職責維護外匯市場秩序及金融市場的穩定。