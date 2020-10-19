華南產險三大缺失 金管會今開罰

金管會今（19）日公告，華南產物保險公司辦理保險業務，違反保險法相關法令，處罰鍰120萬元、一項糾正，並停止銷售「華南產物汽車延長保固費用保險」。

金管會表示，華南產險違規事實，包括第一，公司2018年6月8日送審備查的「華南產物汽車延長保固費用保險」，未依實際損失率檢視評估費率適足性，有未符合費率之釐訂應適足性、合理性及公平性。

第二，辦理核保作業，有未徵提被保險人與汽車購買人簽訂的汽車延長保固契約，及引用錯誤的保險費因子係數，導致保險費短收等。

第三，辦理資訊安全作業，有伺服器設備的異地備援區並無防火牆設備區隔控管，及辦公區電腦而非隔離網段進行資訊設備管理，及無重要資料庫網段區等評估缺失事項，未送稽核單位辦理追蹤覆查的陳述內容，有礙健全經營之虞。

因此，處罰鍰120萬元、一項糾正及停止銷售「華南產物汽車延長保固費用保險」。