兆豐銀行統籌主辦 新光國際租賃9.4億元聯合授信案
兆豐銀行今（19）日指出，由兆豐銀行擔任管理銀行之新光國際租賃9.4億元聯合授信案，已順利成功籌組完成，並於今天辦理簽約。
兆豐銀指出，本聯合授信案將提供新光國際租賃充實中期營運資金之用，除由兆豐銀行統籌主辦外，並由高雄銀行、農業金庫及兆豐票券擔任共同主辦，參貸銀行尚包括華南銀行，共五家銀行共襄盛舉。
新光國際租賃係新光集團旗下新光合成纖維(股)公司100%持股之子公司，主要服務項目為不動產融資、小客車租賃、設備租賃、應收帳款融資等多元化之財務金融業務商品與服務，並致力協助國內企業客戶之資產運用效益最佳化，自成立以來營收、獲利成長強勁，今年前3季雖受新冠肺炎疫情影響，全球景氣疲弱，然該公司營收仍較108年同期大幅成長35%，稅前淨利率維持3成以上，經營績效表現亮眼。本聯合授信案簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊深具信心。
自新冠肺炎疫情擴延，兆豐銀行主動關懷客戶，積極響應政府紓困政策針對個人、信用卡、小規模營業人以及中小企業等，提供多項紓困措施，協助通過難關，隨著新冠肺炎疫情逐漸平息，兆豐銀行亦有「兆元振興融資方案」提供優惠的融資協助，特別針對六大核心戰略產業、國際鏈結布局、創新及轉型升級之業者，以加速振興經濟發展。有需求之客戶可隨時至兆豐銀行各分行直接申貸，用心關懷客戶的需求，兆豐銀行以實際行動與民眾一同對抗疫情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言