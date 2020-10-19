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兆豐銀行統籌主辦 新光國際租賃9.4億元聯合授信案

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

兆豐銀行今（19）日指出，由兆豐銀行擔任管理銀行之新光國際租賃9.4億元聯合授信案，已順利成功籌組完成，並於今天辦理簽約。

兆豐銀指出，本聯合授信案將提供新光國際租賃充實中期營運資金之用，除由兆豐銀行統籌主辦外，並由高雄銀行、農業金庫及兆豐票券擔任共同主辦，參貸銀行尚包括華南銀行，共五家銀行共襄盛舉。

新光國際租賃係新光集團旗下新光合成纖維(股)公司100%持股之子公司，主要服務項目為不動產融資、小客車租賃、設備租賃、應收帳款融資等多元化之財務金融業務商品與服務，並致力協助國內企業客戶之資產運用效益最佳化，自成立以來營收、獲利成長強勁，今年前3季雖受新冠肺炎疫情影響，全球景氣疲弱，然該公司營收仍較108年同期大幅成長35%，稅前淨利率維持3成以上，經營績效表現亮眼。本聯合授信案簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊深具信心。

自新冠肺炎疫情擴延，兆豐銀行主動關懷客戶，積極響應政府紓困政策針對個人、信用卡、小規模營業人以及中小企業等，提供多項紓困措施，協助通過難關，隨著新冠肺炎疫情逐漸平息，兆豐銀行亦有「兆元振興融資方案」提供優惠的融資協助，特別針對六大核心戰略產業、國際鏈結布局、創新及轉型升級之業者，以加速振興經濟發展。有需求之客戶可隨時至兆豐銀行各分行直接申貸，用心關懷客戶的需求，兆豐銀行以實際行動與民眾一同對抗疫情。

兆豐銀行 疫情 肺炎

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