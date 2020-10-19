快訊

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九6字發聲

上不上陸綜？音樂人的十字路口與樂迷的道義

台新金控疫後淨灘 員工眷屬熱情響應

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台新金控響應防疫新生活，一日環保淨灘出遊「趣」。台新金控/提供
台新金控響應防疫新生活，一日環保淨灘出遊「趣」。台新金控/提供

新冠肺炎疫情襲擊全球，台新金控（2887）除了積極響應防疫新生活運動之外，亦持續落實友善環境的永續理念，本(10)月17日邀集數百名員工及眷屬至基隆海科館周邊海灘自主舉行淨灘活動，以實際作為鼓勵員工假日出遊親近大自然，不但能增進家庭親子關係、增進同事友好情誼，亦能對環境友善盡一分心力。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，台新金控多年來致力於環境保護，在工作場域力行節能減碳，在業務推廣則運用數位化技術減少資源消耗，並積極發展永續金融服務及商品。

台新金控自2002年起於全台各地舉辦員工淨山健行活動，每年都吸引千名以上的員工參與。今年特別加碼舉辦淨灘活動，號召同仁與眷屬共襄盛舉，主動擔任一日淨灘志工，共同守護台灣美麗的海岸風景及海洋生態。

張南星指出，台新金控同仁們不但推展業務積極認真，對於公益活動參與也是不落人後，即使在疫情較嚴峻的時期不能前往探視社福團體，也都會以電話主動聯繫關懷及提供協助。

本次舉辦淨灘活動，獲得同仁熱烈迴響，報名狀況非常踴躍，開放報名幾分鐘內即額滿，參與熱情可見一斑。

此次的淨灘活動，同仁們不但為環境保護盡一份心力，也在公司的安排下免費參觀了國立海洋科技博物館，窺探海洋科技的發展與歷程，讓活動行程更加充實，與會的同仁與眷屬共同渡過了充實與知性的一天，並直呼收獲滿滿。

企業永續與ESG(環境保護、社會責任、公司治理)三面向相關作為的推動落實近年已成為顯學，企業必須主動去引領、帶動員工、客戶、供應商等對象共同支持及響應。

張南星強調，台新金控已是金融業推動企業社會責任及企業永續的領先機構，除了已連續二年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」和「新興市場指數」之外，2020年 MSCI的全世界優良ESG公司的評比中，也把台新金控列為台灣受評企業最佳評級AA領先者等級，同時入選多項ESG指數成分股。

台新金控亦連續多年榮獲台灣企業永續獎、英國標準協會 (BSI)永續卓越獎，及天下CSR企業公民獎肯定。

永續的推動是全球的趨勢，善盡企業社會責任並回饋社會更是台新一直以來不變的堅持，未來仍將積極推動多元的永續策略及作為，成為社會大眾的永續智慧好夥伴。

台新金控 疫情 新興市場指數

延伸閱讀

聯合大淨灘之後　芳苑農漁團體回收彩繪浮球裝飾社區

ESG必能贏大盤？00878績效「兩關鍵」 和你想的不一樣

全台萬人同步淨灘 和泰TOYOTA集團淨灘減塑總動員

淨灘愛地球風雨不斷電 靈鷲山250人清除上百公斤垃圾

相關新聞

央行總裁楊金龍：新台幣28或29字頭均可能出現

中央銀行今（19）日發布新聞稿指出，央行總裁楊金龍15日赴立法院財政委員會進行業務報告，曾答覆立委有關新台幣匯率28元是...

升值喚不回投資人 人民幣存款餘額挫至6年8個月新低

人民幣匯率緩步走升，仍喚不回投資人信心。中央銀行今（19）日公布銀行人民幣業務，9月人民幣存款餘額降至人民幣2,351....

人民幣緩升 這幾家銀行定存利率最優

中央銀行今（19）日公布銀行辦理人民幣業務概況，統計至今日為止，國銀人民幣專案牌告利率，以永豐銀行的1個月期3.05%為...

錢太舊怎麼辦 央行：仍有價值可兌換現行流通券幣

家有一老，如有一寶，但如果家裡有停止流通的老鈔幣，對於沒有收藏嗜好的民眾來說，可能會覺得相當惋惜，不過央行表示，其實停止...

黃金交易量暴增 元大期黃金全系列商品夯

今年黃金市場價格劇烈波動，全球低利率趨勢下，金價不斷創新高，吸引許多交易人把黃金當股票進行短線操作，導致今年的黃金交易量...

證交所統計外資上週賣超89億元 終結連2週買超紀錄

外資反手轉賣，台灣證券交易所統計10月12日至16日，外資在集中市場賣超新台幣89.46億元，終結連2週買超紀錄；累計至...

台灣大車隊全方位支付體驗 無現金疫後大增35%

「台灣大車隊」今日發布「台灣大車隊2020年第3季乘車大數據黃皮書」，數據顯示乘客使用無現金支付比例大增35%，呼應金管...

需要保險業務員嗎？富邦人壽用科技幫你線上媒合

四成三民眾買保險看不懂保單，還是需要業務員協助，富邦人壽幫忙線上媒合適合地區人選。總經理陳俊伴表示，隨著後疫情時代來臨，...

市場謹慎樂觀 三大債市持續吸金

美國新紓困方案未有突破進展，但最新經濟數據仍正向，市場風險情緒謹慎樂觀。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級...

重陽如人生秋收 橘世代檢視退休雙保障

九九重陽節就要到了，各縣市重陽敬老金已陸續發放給65歲以上長者，但隨著台灣幼年人口下降、醫療水準提升，國人壽命延長，65...

台幣28元將成短線常態！謝金河：超越楊金龍防線 預告仍有升值空間

這兩天，央行總裁楊金龍對外釋出了兩個訊號，可以說是重要政策風向球，值得大家關注...

新台幣早盤漲逾2角 站上28.705元

新台幣今（19）日早盤以28.970元兌1美元，升值0.9分開出。

熱門新聞

半導體漲價風吹向IC設計 打破晶片價格「只降不升」常規

新iPhone緊急追加備貨 鴻海、和碩招人趕工

從學徒到董事長 國營台船子公司靠他由虧轉盈

鴻海威州投資案重新協商 設備廠爆料量產進度緩慢

經部出招 防台鏈變紅鏈

新iPhone買氣有望六年來最旺 恐缺貨到明年2月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。