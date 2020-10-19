台新金控疫後淨灘 員工眷屬熱情響應

新冠肺炎疫情襲擊全球，台新金控（2887）除了積極響應防疫新生活運動之外，亦持續落實友善環境的永續理念，本(10)月17日邀集數百名員工及眷屬至基隆海科館周邊海灘自主舉行淨灘活動，以實際作為鼓勵員工假日出遊親近大自然，不但能增進家庭親子關係、增進同事友好情誼，亦能對環境友善盡一分心力。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，台新金控多年來致力於環境保護，在工作場域力行節能減碳，在業務推廣則運用數位化技術減少資源消耗，並積極發展永續金融服務及商品。

台新金控自2002年起於全台各地舉辦員工淨山健行活動，每年都吸引千名以上的員工參與。今年特別加碼舉辦淨灘活動，號召同仁與眷屬共襄盛舉，主動擔任一日淨灘志工，共同守護台灣美麗的海岸風景及海洋生態。

張南星指出，台新金控同仁們不但推展業務積極認真，對於公益活動參與也是不落人後，即使在疫情較嚴峻的時期不能前往探視社福團體，也都會以電話主動聯繫關懷及提供協助。

本次舉辦淨灘活動，獲得同仁熱烈迴響，報名狀況非常踴躍，開放報名幾分鐘內即額滿，參與熱情可見一斑。

此次的淨灘活動，同仁們不但為環境保護盡一份心力，也在公司的安排下免費參觀了國立海洋科技博物館，窺探海洋科技的發展與歷程，讓活動行程更加充實，與會的同仁與眷屬共同渡過了充實與知性的一天，並直呼收獲滿滿。

企業永續與ESG(環境保護、社會責任、公司治理)三面向相關作為的推動落實近年已成為顯學，企業必須主動去引領、帶動員工、客戶、供應商等對象共同支持及響應。

張南星強調，台新金控已是金融業推動企業社會責任及企業永續的領先機構，除了已連續二年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」和「新興市場指數」之外，2020年 MSCI的全世界優良ESG公司的評比中，也把台新金控列為台灣受評企業最佳評級AA領先者等級，同時入選多項ESG指數成分股。

台新金控亦連續多年榮獲台灣企業永續獎、英國標準協會 (BSI)永續卓越獎，及天下CSR企業公民獎肯定。

永續的推動是全球的趨勢，善盡企業社會責任並回饋社會更是台新一直以來不變的堅持，未來仍將積極推動多元的永續策略及作為，成為社會大眾的永續智慧好夥伴。